Startseite Kennzeichnungsexperte REA zeigt modernes Produktportfolio für die Automotive-Industrie Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-17 16:22. Erster Auftritt auf der Internationalen Zuliefererbörse (IZB) in Wolfsburg Mühltal, 17. September 2024 - Zum ersten Mal ist auch REA (https://www.rea.de/de-de/index.html) dabei, wenn sich Zulieferer der Automobilindustrie aus mehr als 30 Nationen in Wolfsburg auf der 12. Internationalen Zuliefererbörse (IZB) (https://www.izb-online.com/index.html) präsentieren. Der global agierende Spezialist für Beschriftung, Etikettierung und Code-Prüfung zeigt sein leistungsstarkes Portfolio für die verlässliche Kennzeichnung und Verifizierung. Ein Highlight: die dauerhafte Kennzeichnung von Schläuchen aus dem synthetischen Kautschuk EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer). Gestochen scharfe Abbildungen in leuchtenden Farben auf dunklen, nicht saugenden Oberflächen wie etwa aus Gummi oder Kunststoff - das ermöglicht eine Innovation von REA Elektronik. Mit den farbigen, von REA-Experten entwickelten Tinten applizieren die REA JET-Kennzeichnungssysteme berührungslos, dauerhaft und hochauflösend farbige alphanumerische Texte, Logos, Linien oder weitere Motive. Eine moderne, effektive und vor allem saubere Alternative zu statischen Systemen, denn mit jeder neuen Kartusche steht auch eine neue Druckeinheit zur Verfügung. Digitale Datenbereitstellung für schnellen Produktwechsel

und individuelle Kennzeichnung

Für die Automobil- und Reifenindustrie dürfte die Anwendung für die zuverlässige Inline-Kennzeichnung von Elastomer- und Gummi-Produkten wie Dichtungen, Matten und auch Reifen interessant sein - und auch von EPDM-Schläuchen, wie REA auf der IZB zeigt. Die digitale Datenbereitstellung erlaubt den schnellen Produktwechsel ebenso wie die individuelle und auch serialisierte Kennzeichnung von Produkten mit variablen Informationen in bester Druckqualität. Mit ihrer innovativen Pigmentierung erschließen die Tinten die Vorteile der REA JET-Systeme für die Kennzeichnung dunkler Untergründe. Je nach Motiv können für mehrfarbige Logos und Kennzeichnungen bis zu vier Schreibköpfe kombiniert und bis zu 50,8 Millimeter hohe Kennzeichnungen appliziert werden. Darüber hinaus zeigt REA auf der IZB sein innovatives und vielfältiges Kennzeichnungs- und Markierungsvollsortiment für die Anforderungen und typischen Fertigungsumgebungen der Automobil-Zuliefererindustrie. Die hochmodernen und robusten Tinten- und Lasersysteme der Produktlinie REA JET für die berührungsfreie Direktbeschriftung und Etikettiersysteme der Produktlinie REA LABEL ermöglichen die flexible und verlässliche Umsetzung von Kundenvorgaben, die automatisierte Fertigung und Rückverfolgbarkeit aller Bauteile. Die Code-Prüfsysteme der neuesten Generation der Produktlinie REA VERIFIER sorgen für hohe Codequalität, berücksichtigen sämtliche branchenrelevanten Vorschriften (ISO/IEC 29158 verification, Automotive VDA 5510, Inventory IEC 61406-1) und sind zudem schon darauf eingestellt, die Vorgaben des digitalen Produktpasses zu verifizieren. Erleben Sie die ganze Welt der Kennzeichnungs- und Codeprüflösungen von REA Elektronik vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der IZB in Wolfsburg: Halle 2, Stand 2309. Über REA REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de Firmenkontakt

