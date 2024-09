Startseite Expertenkommentar: Shell treibt mit eDepot-Lösungen die nachhaltige Logistik voran Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-17 15:26. -Shell bietet mit dem eDepot-Konzept maßgeschneiderte Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw, um eine umweltfreundliche und effiziente Logistik zu ermöglichen.

-Durch flexible und schlüsselfertige Ladeeinrichtungen zeigt Shell, wie durch Zusammenarbeit innovative und standortspezifische Lösungen für die Elektromobilität umgesetzt werden können. Shell setzt sich mit innovativen Lösungen im Schwerlastverkehr für die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Mobilität ein. Ein zentrales Element dieser Strategie ist die Elektromobilität. Neben dem Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für E-Lkw, bildet das eDepot eine gute Alternative. Das eDepot ist die maßgeschneiderte Lösung für Unternehmen, um ihre Fuhrparks effizient und umweltfreundlich zu betreiben. Es integriert eine Ladeinfrastruktur, die genau auf die spezifischen Anforderungen von Elektrofahrzeugen im Logistikbereich abgestimmt ist - und das direkt auf dem eigenen Betriebshof. Ein aktuelles Beispiel für die praktische Umsetzung dieser Vision ist die Installation zum flexiblen Laden von SBRS, einer 100%-Tochter von Shell. Bei dieser eDepot-Lösung handelt sich um den variablen Chargelift, welcher entwickelt wurde, um das Ladekabel bequem von oben herabzulassen, damit dieses nicht in die Fahrspur der LKW ragt. Dieses System, das kürzlich auch bei Aldi Süd in Rastatt eingeführt wurde (https://www.sbrs.com/aktuelles/neuer-variabler-chargelift-zum-flexiblen-...), ermöglicht ein effizientes und platzsparendes Laden von Elektrofahrzeugen, indem es die Infrastruktur an die jeweiligen Bedürfnisse des Standortes anpasst. Auch der Logistikdienstleister Contargo wird bei der Elektrifizierung seines Fuhrparks von SBRS maßgeblich unterstützt, indem 14 Standorte mit maßgeschneiderten E-Depot-Ladelösungen ausgestattet werden. Diese Zusammenarbeit ermöglicht Contargo eine effiziente Nutzung seiner Elektro-Lkw und unterstreicht das Engagement für eine nachhaltigere Logistik. Für diese wegweisenden Maßnahmen wurde Contargo zudem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Die Flexibilität der eDepots ist von entscheidender Bedeutung, um die Elektromobilität im Schwerlastverkehr weiter voranzutreiben und gleichzeitig den Anforderungen unterschiedlicher Standorte gerecht zu werden. Shell sieht in solchen Projekten den Schlüssel zum Aufbau einer nachhaltigen Mobilität. Das Unternehmen hat erkannt, dass der Umstieg auf Elektro-Lkw nicht nur technologische Innovationen erfordert, sondern auch eine enge Zusammenarbeit mit Lkw-Herstellern, Partnern und Endnutzern. Nur gemeinsam kann die Dekarbonisierung vorangetrieben werden, wo Elektromobilität eine tragende Rolle spielt. Wenn Sie mehr Informationen oder ein Gespräch mit einem unserer Experten von Shell wünschen, kommen Sie gerne auf uns zu. Die Shell Card ist mehr als nur eine einfache Tankkarte. Mit ihr können Geschäftskunden in einem der größten Stationsnetze europaweit tanken, emissionsarme Alternativen wie Bio-LNG oder Shell Renewable Diesel nutzen, ihre E-Fahrzeuge und Lkw mit Strom laden oder Mauten in Europa abwickeln. Für das digitale Fuhrparkmanagement steht mit Shell Fleet Hub eine Plattform bereit, die eine einfache Abrechnung ermöglicht und alle Transaktionen in Echtzeit aufzeigt. Mit der Shell Card erhalten Kunden alles aus einer Hand und können ihren Fuhrpark effizient optimieren und die Dekarbonisierung vorantreiben.

