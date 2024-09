Startseite Literarische Einblicke in die Vielfalt der TouchLife Massage Köln in den Praxisräumen von Hanna Krsti? Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-17 13:24. In dem Buch "Berührungspunkte von A-Z" gewährt die TouchLife Massage Praktikerin Hanna Krsti? Einblicke in ihre Kölner Massagepraxis, in der sie massiert und die TouchLife Massageausbildung leitet. Seit Juli 2024 ist die Praktikerin und Lehrerin für TouchLife Massage Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Berührung smedizin e. V. Die DGfBM engagiert sich für die Etablierung der Berührung in der medizinischen Versorgung sowie der Förderung von Wissenschaft und Forschung auf diesem Gebiet. Das Wissen um die Bedeutung des Themas hat Hanna Krsti? bereits im Untertitel ihres Buches "Menschliche Berührung ist durch nichts zu ersetzen" formuliert. Im Mittelpunkt des kleinen, aber feinen Buches "Berührungspunkte von A-Z" stehen Begegnungen, die Hanna Krsti? alltäglich in ihrer Praxis für Massage in Köln erlebt. Sie umfassen in alphabetischer Reihenfolge Anekdoten und stehen für das breite Spektrum der Klientel, die beispielhaft die Praxis der Kölner Körpertherapeutin aufsucht. Die Autorin nimmt Leserinnen und Leser einfühlsam und humorvoll mit auf eine Reise in die Welt der Berührung. Eine Reise, die uns alle angeht - ist doch der Berührungssinn der erste ausgeprägte Sinn in unserem Leben. Nicht umsonst rücken die haptische Wahrnehmung und der Tastsinn zunehmend in den Fokus der Neurowissenschaften. In regelmäßigen Abständen bietet die erfahrene Dozentin die Massageausbildung in Köln an, um ihr Wissen und ihre Erkenntnis zu teilen und vielen Interessent:innen den Weg in die Welt der Massage und Berührung zu öffnen. Anlässlich des erfolgreichen Abschlusses ihrer 15. Massageausbildungsgruppe in Köln und der fünf Jahre zurückliegenden Initialzündung für ihr Buch zum Thema Berührung, verschenkt die Autorin kostenfreie Exemplare an die ersten 5 Personen, die per E-mail an die Adresse mail@hanna-k.de folgenden Satz ergänzen: Menschliche Berührung ist durch ______ zu ersetzen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Praxis & Schule für TouchLife Massage Köln

Frau Hanna Krsti?

Florastr. 25

50733 Köln

Deutschland fon ..: 0221/7602312

web ..: http://www.hanna-k.de

email : mail@hanna-k.de Die Praxis und Schule für TouchLife Massage liegt zentral in Köln-Nippes. Auf 60qm bietet Hanna Krsti? mit ihrem Team eine auf deren Klientel persönlich abgestimmte Entspannungs- und Wellnessmassage an. In den hellen Behandlungsräumen massieren sie Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und bieten einen Raum für achtsame Berührung. Wie der Name verrät, leitet Hanna Krsti? neben der Massagepraxis auch eine Massageschule, die dem TouchLife Ausbildungsprogramm folgt. Die TouchLife Massageausbildung richtet sich an Laien wie an Erfahrene der Körperarbeit. Pressekontakt: INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 - 86

23114 Kiel fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten