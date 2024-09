Startseite Drei Hotels auf den Florida Keys im neuen Guide Michelin 2024 ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-17 13:11. Preisträger überzeugen mit luxuriöser Privatsphäre, historischem Charme sowie modernem Design kombiniert mit maritimem Flair Gleich drei Hotels auf den Florida Keys & Key West wurden in die exklusive Liste des neuen Guide Michelin 2024 aufgenommen und dürfen sich über neue Auszeichnungen in der Kategorie der Michelin Keys freuen. Diese Anerkennung zeichnet Hotels aus, die weit über gewöhnliche Standards hinausgehen. Die Unterkünfte werden anhand ihrer besonderen architektonischen Merkmale sowie ihrem exzellenten Service, unverwechselbaren Charakter, angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Erlebniswert für den Gast geprüft. So repräsentieren sie das Beste, was die Region zu bieten hat. Mit diesen neuen Auszeichnungen rücken die Florida Keys als Destination für anspruchsvolle Reisende weiter in den Fokus. Drei Michelin Keys: Luxus auf einer privaten Insel Einen wahren Rückzugsort vom Alltag bietet das Little Palm Island Resort & Spa auf Little Torch Key, das mit drei Michelin Keys ausgezeichnet wurde. Das einzige private Inselresort Nordamerikas erreichen Gäste nur per Boot oder Wasserflugzeug. Mit lediglich 30 Suiten, die in Bungalows mit Strohdach untergebracht sind, und einem Adults-Only-Konzept lässt dieser exklusive Ort den Trubel der Außenwelt komplett vergessen. Das herausragende Gastronomieangebot, eine Auswahl an privaten Aktivitäten, der exzellente Service, der keine Wünsche offenlässt, sowie die natürliche Schönheit der Region runden einen perfekten Urlaub ab. Historischer Charme mitten in Key West Mitten im Herzen der Altstadt von Key West liegt das charmante Marquesa Hotel, ein Stück lebendige Geschichte. Nur einen Block von der belebten Duval Street entfernt bietet es eine Oase der Ruhe, die zeitgleich den kolonialen Geist vergangener Tage bewahrt. Dies prämiert der Guide Michelin mit zwei Michelin Keys. In vier Gebäuden vereinen sich rustikaler Charme und moderne Eleganz zu einem stilvollen Ambiente. Dies macht das Marquesa Hotel zum idealen Zufluchtsort für Reisende, die sowohl Entspannung als auch Kultur suchen. Modernes Flair direkt am Wasser Das Perry Hotel & Marina auf Stock Island mit seinen 100 geräumigen Zimmern und Suiten wurde mit einem Michelin Key ausgezeichnet. Es überzeugt darüber hinaus mit seiner Lage an dem lebendigen Yachthafen, wodurch Urlaubern eine Vielzahl an Aktivitäten direkt vor der Türe vorfinden. Wem das noch nicht genug ist, gelangt innerhalb von 15 Minuten in die Innenstadt von Key West. Ein kostenloser hoteleigener Shuttle bringt die Gäste täglich von 9 bis 23 Uhr mitten in das pulsierende Zentrum von Key West. Weitere Informationen zu den Michelin Key Hotels gibt es unter: www.guide.michelin.com/de/de/article/travel/die-ersten-michelin-key-hote.... Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die "schönste Sackgasse der Welt". Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler. Firmenkontakt

