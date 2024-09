Startseite WEBOUNCER schützt Webseite von Solarservice Norddeutschland Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-17 09:44. Burgdorf, 17. September 2024 - KraLos konnte Solarservice Norddeutschland GmbH als Kunden gewinnen. Ab sofort wird die Webseite des führenden Anbieters von Photovoltaikanlagen von der WAF-Alternative WEBOUNCER geschützt. Solarservice Norddeutschland erkannte frühzeitig die Bedeutung einer sicheren und zuverlässigen Online-Präsenz. Mit steigender Bekanntheit und wachsender Kundenzahl entschied sich das Unternehmen, potenziellen Bedrohungen zuvorzukommen und seine Webseite präventiv abzusichern. WEBOUNCER bietet als digitaler Zwilling einen vielseitigen Schutz gegen Bedrohungen wie DDoS-Angriffe, SQL-Injections und Brute-Force-Angriffe. Die Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Webseiten integrieren und sorgt mit kontinuierlicher Überwachung und automatischen Updates für eine stets aktuelle Sicherheitslage. Statt mit einer Web Application Firewall hat sich Solarservice Norddeutschland dafür entschieden, seine Webseite mit WEBOUNCER zu schützen.

"Unsere Website ist ein zentraler Bestandteil unseres Geschäfts", sagt Thomas Rey, Geschäftsführer von Solarservice Norddeutschland. "Wir sind auf eine zuverlässige und sichere Online-Präsenz angewiesen, um unsere Kunden zu informieren und neue Interessenten zu gewinnen." Cyberkriminalität ist eine ständige Bedrohung für Unternehmen jeder Größe. Mit WEBOUNCER bietet KraLos eine umfassende und kosteneffiziente Lösung, die sich sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Konzerne eignet. "Wir haben WEBOUNCER entwickelt, um Unternehmen wie Solarservice Norddeutschland den bestmöglichen Schutz vor Cyberangriffen zu bieten", sagt Carsten Klein, CEO bei der KraLos GmbH. "Unsere Technologie erkennt und blockiert Angriffe in Echtzeit, ohne die Performance der Website zu beeinträchtigen." Die KraLos GmbH ist Ihr zuverlässiger Partner für erstklassige Cybersicherheit in einer sich ständig verändernden digitalen Welt. Mit unserer innovativen Lösung WEBOUNCER setzen wir neue Maßstäbe im Schutz von Webanwendungen. Seit unserer Gründung haben wir uns der Mission verschrieben, Unternehmen vor den wachsenden Cyber-Bedrohungen zu schützen. Unser engagiertes Team von Experten entwickelt kontinuierlich fortschrittliche Sicherheitslösungen, die Ihre sensiblen Daten optimal schützen. Bei uns stehen Ihre Sicherheit und Zufriedenheit im Mittelpunkt - gemeinsam erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen, die weit über herkömmliche Sicherheitsstandards hinausgehen. Firmenkontakt

