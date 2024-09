Startseite CyberShield auf der InnoTrans 2024: Cybersecurity für eine sichere Zukunft im Bahnwesen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-17 09:44. Mannheim, 17. September 2024 - CyberShield, ein führendes Unternehmen im Bereich der Eisenbahn- und industriellen Cybersicherheit, wird auf der InnoTrans 2024 in Berlin sein. Vom 24. bis 26. September können sich Besuchende in Halle 7.1A Stand 530 über innovative Ansätze informieren, um die Bahnindustrie vor wachsenden digitalen Bedrohungen zu schützen. CyberShield ist spezialisiert auf die Absicherung komplexer Transportsysteme, insbesondere im Bahnsektor. Das Unternehmen unterstützt Betreibende und Herstellende dabei, Schwachstellen in neuen, aber auch bereits bestehenden, Systemen in den Bereichen Signalsysteme, Verkehrsleittechnik und Bahnsicherheitsanwendungen zu identifizieren und zu schließen. Mit der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung von Bahnsystemen stehen Betreibende vor der Aufgabe, nicht nur ihre physischen Infrastrukturen zu sichern, sondern auch digitale Angriffe abzuwehren, die die Betriebssicherheit gefährden könnten. CyberShield entwickelt hierfür innovative Sicherheitsstrategien, die den Schutz von Bahninfrastrukturen auf ein neues Niveau heben. "Die Digitalisierung von Bahnsystemen bringt immense Chancen, aber auch neue Herausforderungen mit sich", sagt Christian Schlehuber, Geschäftsführer von CyberShield. "Cybersecurity spielt dabei eine zentrale Rolle, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Verkehrsinfrastruktur zu gewährleisten. Nur durch eine enge Zusammenarbeit von Betreibern, Herstellern und Sicherheitsexperten können wir die notwendigen Schutzmaßnahmen implementieren und die Bahnindustrie zukunftssicher machen." Am Donnerstag, 26. September, wird Christian Schlehuber von 16:00 bis 16:30 Uhr auf der Messe einen Vortrag zum Thema "Sichere Digitalisierung von Bahnsystemen" halten. Hier wird die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes zur Cybersecurity im Bahnwesen beleuchtet. Besuchen Sie CyberShield am Stand und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Systeme effektiv gegen Cyberbedrohungen schützen können. Über CyberShield: CyberShield ist ein führendes Unternehmen für Eisenbahn- und industrielle Cybersicherheit mit Sitz in Deutschland. Mit unserem Expertenteam tragen wir zur Entwicklung von Cybersecurity Industriestandards wie CENELEC TS 50701 & IEC 63452 bei.

Als One-Stop-Shop bietet CyberShield umfassende OT-Sicherheitsdesigns, Verifizierung und Validierung, Management von Sicherheitssystemen sowie maßgeschneiderte Schulungen für Ihr OT-Personal. CyberShield liefert pragmatische, hochwertige Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und IT/OT-Systeme effektiv schützen.

Weitere Informationen unter https://cybershield-consulting.com/. Firmenkontakt

CyberShield

Christian Schlehuber

Julius-Hatry-Straße 1

68163 Mannheim

+49 172 6184408

https://cybershield-consulting.com Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Dillmann

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 (2661) 912600

https://www.sprengel-pr.com/de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten