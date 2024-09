Startseite Peplink-Router BR2 neu im Vitel-Sortiment Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-17 09:25. Stabile und zuverlässige Internetverbindungen für Masseninstallationen und Remote-Anwendungen Unterschleißheim/München, 17. September 2024 - Mit dem BR2 bietet die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, einen neuen robusten Dual-Cellular-Router von Peplink für zuverlässige Verbindungen insbesondere bei mobilen und remote Anwendungen. Der Router ist auch für Masseninstallationen geeignet und ermöglicht eine einfache Installation und Verwaltung aus der Ferne. Mit integrierten Dual-Mobilfunkmodems und externen WAN-Optionen - Ethernet WAN und USB WAN - sorgt der BR2 für stabile Konnektivität. Bandbreitenbündelung sorgt dafür, dass mehrere Internetverbindungen nahtlos zu einer einzigen zuverlässigen Internetverbindung gebündelt werden. Sollte einmal eine Verbindung ausfallen, wird automatisch auf die jeweils andere gewechselt, sodass immer eine stabile Internetverbindung besteht. Dies sorgt auch bei Anwendungen an entlegenen Orten oder bei mobilen Anwendungsfällen für verlässliche Konnektivität. Der BR2 ist eSIM-kompatibel. Über die Peplink-Managementplattform InControl 2 können Installation und Konfiguration des Routers ebenso wie die zentrale Verwaltung des Netzwerks ohne Vorkonfigurationen oder Vor-Ort-Einsätze aus der Ferne durchgeführt werden. Kosteneffizienter und zuverlässiger Mobilfunk-Router

"Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio von leistungsstarken und zuverlässigen Peplink-Routern mit dem BR2 weiter ausbauen können", sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. "Der Router bietet mit seiner Kosteneffizienz und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis eine sehr zuverlässige Lösung für Konnektivität auch an den entlegensten Orten oder für mobile Anwendungen."

Der BR2 verfügt über ein widerstandsfähiges Metallgehäuse, sodass der Router in einem erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +65 °C einsatzfähig ist. Mit seinem lüfterlosen Design kann der BR2 flexibel mit Strom versorgt werden, dabei auch über einen PoE-Eingang. Weitere Informationen zum BR 2 von Peplink finden Sie auf der deutschsprachigen Produktseite (https://www.vitel.de/peplink/produkte/max-series/peplink-br2/) sowie im deutschsprachigen Datenblatt. (https://www.vitel.de/wp-content/uploads/2024/09/Datenblatt_Peplink_BR2_f...) Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite. Firmenkontakt

