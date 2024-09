Startseite NEU: Pflanzkübel XXL aus Bambus Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-16 16:12. Große Pflanzkübel aus Bambus für die Außengestaltung - Nachhaltigkeit trifft auf elegantes Design Der Onlineshop greenbop.de freut sich, die Einführung eines neuen Produktes anzukündigen: ab sofort führen wir Pflanzkübel XXL (https://www.greenbop.de/Pflanzgefaesse/Pflanzkuebel-XXL/) aus hochwertigem Bambus im Sortiment. Der Pflanzkübel mit dem Namen BANDU ist in sechs verschiedenen Größen und zwei Formen, als Quader und Kubus, erhältlich. Die Konstruktion und das Design dieses Pflanzkübels sind einmalig: Er steht auf einem stabilen nach innen versetztem Sockel, welcher Ihm Leichtigkeit und Eleganz und eine schwebende Optik verleiht. Seine Oberflächengestaltung aus einer quer verlaufenden Lattenstruktur unterstreicht die elegante Anmutung des Pflanzkübels XXL. Das Varibo-Muster gibt dem Pflanzgefäß Charakter und passt optimal zu den gängigen Fassadenprofilen aus Bambus. Die unterschiedlichen Formate und Größen der BANDU-Serie lassen sich vielseitig kombinieren um Außenbereich zu bepflanzen und zu begrünen. Ob für einen großen Balkon, die Terrasse oder neben einem Hauseingang - dieser Pflanzkübel ist die perfekte Lösung für alle, die Pflanzen ökologisch in Szene setzen und trotzdem nicht auf ein schönes Design verzichten möchten. Die quadratischen Modelle haben ein Grundmaß von 80x80 cm, 100x100 cm bis hin zu 120x120 cm. Sie sind mit ihren Abmessungen wahre XXL-Pflanzkübel für den Outdoor Bereich und eignen sich für eine Bepflanzung mit kleinen Bäumen, Sträuchern, hohen Gräsern oder als Blumenbeete. Die Pflanzkübel in rechteckig (https://www.greenbop.de/Pflanzgefaesse/Pflanzkuebel-rechteckig/) sind mit 120 cm, 150 cm und 180cm Länge perfekt um Außenbereiche zu strukturieren und zur Schaffung von Sichtschutz auf der Terrasse. Der Pflanzkübel XXL aus Bambus vereint Ästhetik und Funktionalität. Mit seinem eleganten Design fügt er sich harmonisch in jede Umgebung ein und setzt gleichzeitig einen grünen Akzent. Das verwendete Material ist nicht nur besonders schön, sondern auch extrem nachhaltig. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und somit eine umweltfreundliche Alternative zu tropischem Hartholz aus Plantagenanbau. Das liegt daran, dass Bambus schneller wächst und daher auch früher geerntet werden kann. Wälder mit tropischem Hartholz brauchen Jahrzehnte, um sich vom Abholzen zu erholen, während Bambus alle 4 bis 6 Jahre geerntet werden kann. Der Pflanzkübel XXL aus Bambus ist ab sofort auf greenbop.de erhältlich. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über dieses hochwertige Designprodukt zu erfahren Ihr Online-Shop für hochwertige Gartenprodukte. Kontakt

