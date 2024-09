Startseite Gintare Dabasinskaite ist neue CFO bei Paragon DACH & CEE Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-16 11:25. Litauerin folgt auf Philippe Coquelet Schwandorf, 16. September 2024 - Mit Wirkung zum 1. Juli hat Gintare Dabasinskaite die Position des Chief Financial Officers bei Paragon DACH & CEE (https://www.paragon.world/de) übernommen. Sie folgt auf Philippe Coquelet. Dabasinskaite arbeitete seit 2019 im Finanzbereich von Paragon UK. "Das wird ein spannendes, neues Kapitel in meiner Karriere. Es stellt einen wichtigen Meilenstein dar und ich freue mich darauf, zur Finanzstrategie und zum Wachstum dieser dynamischen Organisation beizutragen", so die 39-jährige Litauerin, die seit einem Jahr am Goethe Institut Deutsch lernt und für die mit der neuen Position auch ein spannender Ortswechsel verbunden war: "Ich arbeite nun in einem anderen Land und lerne nicht nur die Finanzgesetze, sondern auch eine neue Kultur und Sprache kennen." Mit Thomas Simon, Chief Executive Officer (CEO), Johannes Stadlmayr, Chief Operating Officer (COO), und Alexander Schäfer, Chief Sales Officer (CSO), bildet Dabasinskaite das Management-Team von Paragon DACH & CEE. Als CFO werde sie sich darauf konzentrieren, die finanzielle Leistung zu steigern, die betriebliche Effizienz zu verbessern und eine Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit zu fördern. "Die Zusammenarbeit mit einem unglaublich talentierten Team wird sicher spannend, wenn wir unser Fachwissen nutzen und gemeinsam unsere ehrgeizigen Ziele erreichen." Für ihre Arbeit verfolgt sie unter anderem das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung und möchte in diesem Sinne täglich kleine Veränderungen anstoßen, um langfristig große Wirkung zu erzielen. Eines ihrer Schwerpunktthemen ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen sich engagieren, neugierig sind und ständig daran arbeiten, die Dinge ein wenig besser zu machen. Bevor Gintare Dabasinskaite zu Paragon UK kam, hatte sie als Commercial Finance Manager, Financial Analyst und Financial Accountant in verschiedenen Branchen Erfahrung gesammelt. Sie hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, einen Master of Business Administration (MBA) und die ACCA-Qualifikation (Chartered Certified Accountant) der globalen Berufskammer für Wirtschaftsprüfer (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA). Paragon DACH & CEE produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger - physisch und digital. Etwa 1.000 Kolleginnen und Kollegen verarbeiten an Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen mehr als 1 Milliarde Dialogpostsendungen (Dialogmarketing), rund 350 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output, beispielsweise Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation (E-Mail, Messenger, Portale, E-Rechnungen). Im Service für den Posteingang von Unternehmen (Input-Management) scannt Paragon eingehende Postbriefe und führt sie mit digitalen Posteingängen zusammen für die weitere Kategorisierung und Verarbeitung, bei Bedarf fallabschließend. Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, Backup) ermöglicht Paragon seinen Kunden, durch Skaleneffekte effizienter zu werden. Die integrierten Business-Continuity-Management-Szenarien von Paragon vergrößern ihre Prozess- und Geschäftssicherheit. In den Marketing Services hilft Paragon Unternehmen, neue Kunden zu gewinnen, die Interaktion mit bestehenden Kunden zu verbessern und damit ihren Markterfolg zu steigern (Direct Mail im Dialogmarketing). Ein besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und die aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen belegen den zudem hohen Qualitätsanspruch von Paragon an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen. Paragon DACH & CEE gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,6 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen. Innerhalb dieses Kompetenznetzwerks bietet Paragon DACH & CEE seinen Kunden umfassende und internationale Expertise. Weitere Informationen unter www.paragon.world/de sowie auf LinkedIn, Facebook und Instagram. Firmenkontakt

Paragon DACH & CEE

Sabine Jensch

Gutenbergstraße 3-5

92421 Schwandorf

09431 620-196

http://www.paragon.world/de Pressekontakt

rfw. kommunikation

Beate Kramp

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 399015

