DAB+ Radio am Warntag: „Automatic Safety Alert (ASA)” erfolgreich getestet / adressgenaue Bevölkerungswarnung

Am bundesweiten Warntag sind Funktionen des neuen Warnsystems über DAB+ Radio, „Automatic Safety Alert (ASA)“, erstmals mit Vorseriengeräten der Marken TechniSat und Kenwood erfolgreich getestet worden. Damit positioniert sich DAB+ Radio als optimale Ergänzung im Warn-Mix, neben Cell Broadcast auf Mobiltelefonen und anderen Optionen zur Information der Bevölkerung in Krisensituationen. Ab Mitte 2025 werden neue Gerätegenerationen von DAB+ Radios den ASA-Standard unterstützen und in Elektromärkten verfügbar sein. Für B2B-Kunden und Hersteller bietet die Webseite www.dabplus.de/asa weiterführende Informationen.

Hörerinnen und Hörer profitieren von einem System, das sie auch dann informiert, wenn Mobilfunk- oder Internetverbindungen unterbrochen sind. ASA arbeitet im Hintergrund automatisch, kann für den Wohnort regional angepasst werden und bietet eine hohe Verfügbarkeit dank des Sendenetzes von DAB+ Radio.

Im Krisenfall ist es entscheidend, dass die Radios aus dem Standby-Modus aktiviert werden und die Bevölkerung adressgenau informiert wird. Diese beiden Kernfunktionen von ASA wurden von den ARD-Landesrundfunkanstalten BR, HR, RBB und SWR im laufenden Sendebetrieb erfolgreich erprobt, wie hier am Beispiel des HR dokumentiert wird.

Die Ergebnisse werden analysiert und fließen in die Qualitätssicherung ein. Die Radiosender arbeiten dabei eng mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zusammen.

ASA kann gezielt Hausadressen in Deutschland in einem Raster von etwa einem Quadratkilometer ansprechen. Das neue System verwendet dabei Geocodes, die aus Navigationssystemen bekannt sind, und stellt die Bundesrepublik Deutschland als ein Schachbrett dar, das in viele kleine Kacheln aufgeteilt ist. Diese Methode ist präziser als die herkömmliche Unterteilung nach Postleitzahlen und ähnelt dem Cell Broadcast über Mobiltelefone – ASA kommt jedoch ohne Mobilfunk und Internet aus, was besonders im Krisenfall von Bedeutung ist.

Kai Gniffke, SWR-Intendant und ARD Vorsitzender: „92 Prozent der Bevölkerung nutzen Radio regelmäßig, es wird von Hörerinnen und Hörern als besonders vertrauenswürdig eingestuft. Gerade in Krisensituationen ist Radio wichtiger Teil eines gesellschaftlich funktionierenden Warnsystems. Mit seiner flächendeckenden Reichweite ist Radio nicht nur das schnellste, sondern auch das wirkungsstärkste Medium. Der digitale Radiostandard DAB+ ermöglicht zudem, Warnmeldungen lokal zu begrenzen, so dass Informationen gezielt dort ankommen, wo sie gebraucht werden.“

BBK-Präsident Ralph Tiesler: „Mit Hilfe leistungsstarker Sendemasten, die große Reichweiten erzielen, ermöglicht DAB+ Radio den Empfang regional angepasster Warnmeldungen. Menschen in den betroffenen Gebieten werden genau und schnell informiert. Besonders bei einem Ausfall von Mobilfunk oder DSL-Internet ist DAB+ eine wertvolle Ergänzung unseres Warnmixes und stärkt den Bevölkerungsschutz.“

Die Flut im Ahrtal vor drei Jahren, die viele Todesopfer forderte, war der Auslöser für die Neuentwicklung in Deutschland. Angesichts der globalen Lage und des Klimawandels gewinnt ASA international an Bedeutung, da Digitalradio DAB+ in rund 70 Prozent Europas verfügbar ist. Diese Innovation ermöglicht es Radiosendern, das Leben ihrer Hörer sicherer zu machen.

Hardware: Neue DAB+ Gerätegeneration

WorldDAB, Digitalradio Deutschland e.V. und FrontierSmart entwickeln mit Partnern wie TechniSat und Kenwood ASA-kompatible Geräte. FrontierSmart will bis November 2024 die endgültigen ASA-Chipsets liefern, damit die Markteinführung der Geräte im Sommer 2025 erfolgen kann. Auch weitere Chiphersteller wollen nachziehen. Weltweit sind die DAB+ Radiohersteller aufgerufen, ASA zu integrieren, um ihre Produkte mit den neuen Sicherheitsfeatures aufzuwerten.

DAB+ soll in Notfällen Leben retten, daher ist die Zertifizierung neuer Geräte verpflichtend vorgesehen. Der Digitalradio Deutschland e.V. hat zusammen mit WorldDAB ein spezielles Zertifizierungsschema entwickelt, das sich an Hardwarehersteller richtet. Dieser Prüfprozess basiert auf dem „Digital Radio Tick Mark“ und beinhaltet zusätzliche Tests für ASA-Warnszenarien. Die Einhaltung der Norm wird durch ein international anerkanntes Institut geprüft, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Geräte zu garantieren.

Der Funktionsumfang von ASA im Detail

• Alert: Gesprochene Durchsagen im Radio enthalten alle relevanten Informationen zur Warnlage

• Aufwachfunktion: Radios können durch DAB+ Radio geweckt werden. Diese wichtige Funktion ist z.B. für künftige Generationen von Radioweckern wichtig (siehe Ahrtal-Katastrophe oder eine nächtliche Sturmflut)

• Location Codes: Im DAB+ Signal werden Warngebiete adressgenau übertragen, wodurch sichergestellt wird, dass z. B. beim automatischen Aufwecken der Radios nur Personen in betroffenen Gebieten benachrichtigt werden. Die Radios erkennen, ob eine Warnung für sie relevant ist

• Umschaltfunktion: Empfänger analysieren Verweise auf Warndurchsagen bei anderen Radiosendern, was die Flexibilität und Reichweite der Warnungen erhöht

• Synchronisation: Aufwachzyklen sind auf das Radiosignal synchronisiert. Dies gewährleistet, dass alle Geräte zur gleichen Zeit aktiv sind und die Warnungen zeitgleich empfangen. Damit sparen tragbare Empfänger Batteriestrom

„Automatic Safety Alert ASA“ ist in der EU, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz als eingetragenes Markenzeichen geschützt. Bis zur Veröffentlichung im August 2024 wurde es intern als „Emergency Warning System EWS“ bezeichnet.

