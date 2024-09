Startseite New York: Scientology Kirche Harlem veranstaltete Abschluss-Event des 18. Menschenrechtsgipfels Pressetext verfasst von Frank Busch am So, 2024-09-15 11:08. Menschenrechtsgipfel von Jugendlichen aus 35 Nationen und Regionen Die Scientology Kirche Harlem veranstaltete das Abschluss-Event des 18. jährlichen Menschenrechtsgipfels, um das Bewusstsein der Jugendlichen über Menschenrechte zu erhöhen. Harlem ist ein Treffpunkt für Kultur und Innovation, eine richtungsweisende Gemeinde mit weltweitem Einfluss. Dies ist einer der Gründe, warum das Scientology Gemeindezentrum von Harlem ein idealer Ort für den letzten Tag des 18. jährlichen Menschenrechtsgipfels war. Organisiert von United for Human Rights und seinem Programm für junge Menschen, Youth for Human Rights International, bietet der jährliche Gipfel jungen Interessenvertretern aus der ganzen Welt eine einmalige Gelegenheit. Treffen bei der UN in New York In diesem Jahr versammelten sich mehr als 50 Delegierte, die 35 Nationen und Regionen vertraten, am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York für die ersten beiden Tage des dreitägigen Gipfels, und das Scientology Gemeindezentrum in Harlem war Gastgeber des letzten Tages. Bei den Vereinten Nationen trafen diese jungen Menschenrechtler mit Botschaftern und Vertretern der ständigen Vertretungen bei den Vereinten Nationen zusammen. International anerkannte Menschenrechtsikonen teilten ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen mit den Delegierten. Durch die Teilnahme an Podiumsdiskussionen und das Treffen und Vernetzen mit anderen Delegierten konnten sie ihren Horizont erweitern. Und die Delegierten präsentierten ihre Menschenrechtsaktivitäten den Hunderten von Teilnehmern des Gipfels im Konferenzraum 4 der Vereinten Nationen und den unzähligen Zuschauern im UN-Web-TV. Doch der letzte Tag des Gipfels erwies sich für die Delegierten als der Schlüssel zum künftigen Erfolg ihrer Kampagnen. Im Gemeindezentrum der Scientology Kirche in Harlem nahmen die Delegierten an einem Workshop teil, in dem sie lernten, wie sie Menschenrechtserziehung einsetzen können, um dauerhafte und sinnvolle Veränderungen zu bewirken. Workshops über Menschenrechte "Es ist die Jugend, die die Zukunft gestalten wird", sagte die leitende Direktorin von United for Human Rights, Emma Sims, die den Workshop im Harlem Community Center leitete. "Sie haben die Energie und den Optimismus, ihre Träume zu verwirklichen. Unsere Menschenrechtsmaterialien geben ihnen die praktischen Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Ideen in die Tat umsetzen können. Menschenrechtserziehung ist der Schlüssel zu einem umfassenden sozialen Wandel. Wenn die Menschen ihre Rechte und die Rechte anderer verstehen, engagieren sie sich viel stärker. Die Delegierten können ihre Initiativen ausbauen, indem sie mit Hilfe dieser Broschüren und Videos viel mehr Menschen mit ins Boot holen." Frau Sims überreichte jedem Delegierten ein "Youth for Human Rights"-Pädagogen-Handbuch, das alle Elemente der Initiative enthält. Sie lernten, wie sie die Unterrichtsmaterialien einsetzen können, um das Bewusstsein für die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu erhöhen und welche wichtige Rolle die Menschenrechtserziehung bei der Schaffung sozialer Veränderungen spielt. Anschließend überprüften die Delegierten ihre eigenen Ziele und formulierten Pläne und Programme, um den von ihnen gewünschten Wandel herbeizuführen. Die Scientology Kirche von Harlem ist eine ideale Scientology Organisation, die im Juli 2016 vom kirchlichen Oberhaupt der Scientology-Religion, David Miscavige, eingeweiht wurde. "Dieses neue Gemeindezentrum repräsentiert nicht nur das Angebot zu helfen," sagte David Miscavige zu den Tausenden, die sich zur Einweihung versammelt hatten, "sondern vielmehr unsere Pflicht und das Recht zu helfen. Denn ganz gleich, was jeder von uns als Einzelner macht, wir alle repräsentieren die Bruderschaft der Menschheit. Und daher kann man der Tatsache nicht entkommen, dass es auch unser Leiden ist, wenn irgendjemand anders leidet; und dass keiner von uns frei sein kann, wenn nicht alle frei sind. Wenn man konsequent zu Ende denkt, ist es unsere uneingeschränkte Pflicht, jedem Menschen Menschlichkeit zu bringen. Und damit halten Sie der Familie der Menschheit die Treue". Die Scientology Kirche und Scientologen unterstützen "United for Human Rights" und "Youth for Human Rights" und ermöglichen damit die kostenlose Bereitstellung dieser Materialien für Pädagogen, zivilgesellschaftliche und kommunale Führer und jeden, der andere über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufklären möchte. Das Programm wurde von dem Menschenfreund und Scientology-Gründer L. Ron Hubbard inspiriert, der der Meinung war, dass "Menschenrechte zu einer Tatsache und nicht zu einem idealistischen Traum gemacht werden müssen." Fakten zur Scientology-Religion Die erste Scientology-Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Weitere Informationen zur religiöser Anerkennung der Scientology finden Sie unter scientology-fakten.de. Über Frank Busch Vorname

Frank Nachname

Busch Adresse

Domstraße 9 20095 Hamburg Branche

Religion Komplettes Benutzerprofil betrachten