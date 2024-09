Startseite GORILLA marketing bläst kreatives Design ins Ländle Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-09-13 07:43. Mit kreativen Marketinglösungen in den Bereichen Print, Web, Film und Audio unterstützt GORILLA marketing regionale Unternehmen beim Durchstarten Ein frischer Wind weht durch die Städte von Reutlingen, Tübingen, Balingen, Metzingen und den gesamten Zollernalbkreis - er trägt den kreativen Spirit von GORILLA marketing mit sich. Die junge, dynamische Werbeagentur aus Baden-Württemberg bringt innovative Marketinglösungen und originelles Design, das stolz den Stempel "Made with HERZ im Ländle" trägt, in die Region. Seit der Gründung im Juli 2024 setzt GORILLA marketing Maßstäbe in kreativem und maßgeschneidertem Marketing. Mit einem erfahrenen Team aus Koryphäen der Werbebranche bietet die Full-Service-Agentur Lösungen in den Bereichen Filmproduktion, Audio-Jingles, Printdesign, Illustrationen, Corporate Identity und Fotografie. Die Mission: Unternehmen in der Region eine starke, unverwechselbare Markenpräsenz zu verleihen - mit Herz und Verstand, verwurzelt im baden-württembergischen Ländle. "Made with HERZ im Ländle ist für uns mehr als ein Slogan", erklärt Michael Prinz, Geschäftsführer von GORILLA marketing und kreativer Visionär mit über 25 Jahren Erfahrung in der Werbebranche. "Wir leben und arbeiten in dieser Region und sind stolz, die Unternehmen hier mit kreativen Ideen zu unterstützen, die ankommen. Unser Ziel ist es, lokalen Firmen und Handwerksbetrieben zu helfen, sich aus der Masse abzuheben - mit Marketing, das auffällt, begeistert und Erfolg bringt." Vom Bodensee bis in den Schwarzwald: Kreativität ohne Grenzen

GORILLA marketing verfolgt einen unkonventionellen Ansatz. Während viele Agenturen auf Standardlösungen setzen, geht GORILLA marketing neue Wege. Guerilla-Marketing-Aktionen, die im Gedächtnis bleiben, maßgeschneiderte Imagefilme, die die Geschichte eines Unternehmens emotional erzählen, und auffälliges Printdesign, das von der Visitenkarte bis zum Großformatplakat einheitlich gestaltet ist - das sind nur einige Beispiele der breiten Palette der Dienstleistungen. "Unsere Stärke liegt in der Kombination aus Erfahrung und kreativem Denken", so Prinz weiter. "Wir entwickeln Konzepte, die optisch beeindrucken und klare Botschaften transportieren. Ob in Reutlingen, Balingen oder am Bodensee - wir holen Unternehmen dort ab, wo sie stehen, und zeigen ihnen neue Wege, ihre Marke zu inszenieren." Ein starkes Netzwerk für die Region

GORILLA marketing bringt regionale Unternehmen auf die digitale Bühne. Mit Fokus auf kleinere und mittelständische Betriebe unterstützt die Agentur Firmen, die oft keine eigene Marketingabteilung haben. "Wir sind nicht nur eine Werbeagentur", betont Prinz. "Wir sehen uns als Partner unserer Kunden, der kreative Lösungen entwickelt und die langfristige Markenstrategie im Blick behält." In Zeiten der Digitalisierung, in denen viele Unternehmen von den Möglichkeiten des Online-Marketings überfordert sind, bietet GORILLA marketing Unterstützung. "Wir kümmern uns um das Design und die SEO-Optimierung der Websites unserer Kunden, damit sie im Netz gut gefunden werden. Was nützt das beste Design, wenn es niemand sieht?", erklärt Prinz. Ein kreativer Ansatz, der für Gesprächsstoff sorgt

Mit kreativen Ideen und starker regionaler Verankerung ist GORILLA marketing auf dem besten Weg, eine feste Größe in der Marketinglandschaft Baden-Württembergs zu werden. Die Leidenschaft des Teams und die Liebe zur Region spiegeln sich in jedem Projekt wider. "Was uns antreibt, ist die Begeisterung für das, was wir tun. Diese Begeisterung steckt an", so Prinz. "Wir möchten, dass Unternehmen aus der Region stolz auf ihre Marke sind - und wir helfen ihnen mit einem kreativen Ansatz, diese auf die nächste Stufe zu heben." PRESSEMITTEILUNG

GORILLA marketing wurde zwar erst im Juli 2024 als kreative Full-Service-Werbeagentur gegründet, aber alle Beteiligten haben sich seit Jahren als Spezialisten in ihrem Bereich in der bundesweiten Werbebranche etabliert. Das erfahrene Team bietet maßgeschneiderte Marketinglösungen in den Bereichen Print, Film, Audio, Illustration und Corporate Identity, mit einem starken Fokus auf die Region. Mit dem Claim "Made with HERZ im Ländle" betont die Agentur ihre Verbundenheit zur Heimat und setzt auf kreative Lösungen, die sowohl visuell als auch strategisch überzeugen. Firmenkontakt

015154407757

https://www.GORILLAmachtdas.de Pressekontakt

https://www.gorillamachtdas.de