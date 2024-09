Startseite Smart & Nett expandieren mit Sub-Label SLF Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2024-09-12 20:26. München, August 2024: Das Label Smart & Nett Entertainment schließt seinen ersten Sub-Label Vertrag. Der Moment kam nicht von ungefähr: Vertragspartner Jakob Wagner bewies in den vorangegangenen Monaten eine hervorragende Zusammenarbeit und trat selbst mit der Idee an das Münchner Label heran. Für ihn ein Schritt, seine bisherige Tätigkeit weiter zu professionalisieren und zu vernetzen. Sein Label SLF steht für Sounds Like Freedom und veröffentlicht Musik aus den Genres Hip-Hop, Rap und Indie-Pop. Jakob Wagner veröffentlichte bereits selbst Musik im Label Smart & Nett Entertainment. Mit der Kombination aus hypnotischen Rhythmen und melodischen Elementen, die er bevorzugt mit Handpan und Piano formt, orientiert er sich an der Trance-Musik. „Ich möchte mit Kunst das Gefühl von Freiheit vermitteln. Die Inspiration schöpfe ich aus meinen Emotionen sowie aus der Natur.“ Die Kooperation ermöglicht beiden Labels eine Erweiterung des Portfolios, den Ausbau von Vernetzungen sowie die optimale Nutzung von Ressourcen und Know-how. * Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe foto by smart & nett.jpg 25.85 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten