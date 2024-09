Startseite Kabarettprogramm „Keiner fragt uns, wir aber reden!!!” begeistert Taucha Pressetext verfasst von Rittergutsschloss am Do, 2024-09-12 20:08. Taucha, 12.09.2024 Das Kabarettprogramm „Keiner fragt uns, wir aber reden!!!” von Peter Treuner und Ekky Meister sorgte bereits für Furore in der Kulturszene. Die beiden Künstler, die als langjährige Mitglieder der renommierten Leipziger Kabarettgruppe „academixer” bekannt sind, präsentieren ein humorvolles und zugleich tiefgründiges Programm, das diverse aktuelle Themen aufgreift. Peter Treuner und Ekky Meister sind seit Jahren feste Größen in der deutschen Kabarettlandschaft. Mit ihrem scharfsinnigen Witz und ihrer pointierten Gesellschaftskritik haben sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ihre Mitgliedschaft bei den „academixern” unterstreicht ihre künstlerische Qualität und ihren Erfolg. Die „academixer” selbst sind seit über 50 Jahren ein fester Bestandteil der Leipziger Kulturszene und haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Leipziger Löwen und den Deutschen Kleinkunstpreis. Das Programm „Keiner fragt uns, wir aber reden!!!” zeichnet sich durch eine gelungene Mischung aus Satire, Musik und schauspielerischen Einlagen aus. Treuner und Meister nehmen dabei kein Blatt vor den Mund und beleuchten Themen wie die Digitalisierung, den Klimawandel und die politische Landschaft mit einer erfrischenden Offenheit und einem feinen Gespür für Humor. Die bisherigen Aufführungen waren ein voller Erfolg und wurden von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt. Besonders hervorgehoben wurden die intelligenten Texte und die beeindruckende Bühnenpräsenz der beiden Kabarettisten. „Ein Abend voller Lachen und Nachdenken“, so beschreibt ein begeisterter Zuschauer das Erlebnis. Mit „Keiner fragt uns, wir aber reden!!!” setzen Peter Treuner und Ekky Meister ein weiteres Highlight in ihrer beeindruckenden Karriere und beweisen einmal mehr, warum sie zu den besten Kabarettisten Deutschlands zählen. Hans-Jörg Moldenhauer, Vorstandsvorsitzender des Förderverein Schloß Taucha freut sich, das Programm am 28. September 2024 ab 19 Uhr in der Kulturscheune des Rittergutsschloss Taucha präsentieren können. Wer das Programm noch nicht gesehen hat, sollte sich noch schnell Karten sichern – es lohnt sich! Karten für 22 EUR zzgl. Syst./VVK-Gebühr gibt es unter rittergutsschloss.de, in allen bekannten EVENTIM-Vorverkaufsstellen, in der LeseLaune Taucha und natürlich an der Abendkasse. Auf Wunsch kann eine Rabattaktion für ihr Klientel auf Anfrage eingerichtet werden. Pressetelefon: 0171-2780633 Anhang Größe Treuner_Meister Plakat KS A2 V2_h1000.jpg 128.36 KB Über Rittergutsschloss Komplettes Benutzerprofil betrachten