Startseite Mit "Superkraft ChatGPT" in 3 Tagen zum KI-Superhelden! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-12 16:06. Entfessle deine KI-Superkräfte: Nutze Künstliche Intelligenz wie ein Experte. Hamburg, im September 2024 - Künstliche Intelligenz klingt oft kompliziert, aber das muss nicht sein! Mit dem neuen Buch "Superkraft ChatGPT" von Oliver Bock und Florian Knust kann jeder in nur drei Tagen zum KI-Profi werden. Ob für den Job, kreative Projekte oder den Alltag - dieses Buch macht den Einstieg in die Welt der KI kinderleicht. Das Buch für KI-Neulinge und Profis

"Superkraft ChatGPT" richtet sich an alle, die die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz nutzen wollen - egal, ob ohne Vorkenntnisse oder als erfahrener Nutzer. Das Buch bietet praxisnahe Anleitungen, um ChatGPT effizient für verschiedene Aufgaben zu nutzen: vom Verfassen von Texten bis hin zur Erstellung von KI-generierten Bildern. "ChatGPT kann mehr als man denkt"

Mit dem einzigartigen P.R.O.M.P.T.-Framework zeigen die Autoren Schritt für Schritt, wie man ChatGPT optimal nutzt. Durch den Einsatz einfacher, aber wirkungsvoller Anweisungen (Prompts) wird der KI-Assistent zum produktiven Helfer in Beruf und Alltag. Grafiken und QR-Codes machen die Beispiele interaktiv und leicht nachvollziehbar. "Superkraft ChatGPT" im Detail Über 50 getestete Prompts

Einfacher Einstieg ohne Vorkenntnisse

das berühmte "PROMPT-Framework" für Top-Ergebnisse

mit Schritt-für-Schritt Anleitungen und echten Praxisbeispielen

Verfügbar ab sofort als Taschenbuch im Buchhandel für 14,99 EUR

Zitat der Autoren:

"Wir wollten ein Buch schaffen, das wirklich jeder versteht. Mit unseren Tipps und Tricks wird ChatGPT für alle zugänglich - und dabei extrem hilfreich." - Florian Knust "Wir möchten zeigen, dass KI für jeden zugänglich ist. ChatGPT kann als persönlicher Assistent, Kreativhelfer oder Berater agieren und so den Alltag erleichtern." - Oliver Bock Jetzt erhältlich: Entfessele deine KI-Superkräfte mit "Superkraft ChatGPT" und werde in nur drei Tagen zum ChatGPT-Profi. Sie möchten ein Interview/Vortrag, ein paar Prompts für Ihre Zielgruppe oder knackige Zitate? Einfach kurze Mail, wir melden uns bei Ihnen! Oliver Bock und Florian Knust sind die Autoren von "Superkraft ChatGPT" und Experten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Alltag und Beruf. Als langjährige Berater und Coaches für digitale Technologien haben sie sich zum Ziel gesetzt, KI für jeden zugänglich zu machen. Mit ihrem Buch zeigen sie praxisnah, wie jeder ChatGPT einfach und effizient nutzen kann - unabhängig von technischen Vorkenntnissen. Kontakt

Florian Knust

Susettestraße 1

22763 Hamburg

040 22857930

