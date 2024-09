Startseite Buch-Neuerscheinung: Prof. Dr. Christian Rieck: Der Bitcoin-Gelduntergang Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-12 13:36. Prof. Dr. Christian Rieck: Der Bitcoin-Gelduntergang

Woher kommt der Wert des Bitcoin? / Rieck holt Befürworter und Gegner auf den Boden der Realität zurück / Warum die meisten Argumente für und gegen Bitcoin falsch sind / Der Autor und Finanz-Professor Christian Rieck befasst sich seit vielen Jahren intensiv mit den Themen Kapitalmärkte, Geld und Banken. Für sein neues Buch "Der Bitcoin-Gelduntergang: Woher kommt der Wert des Bitcoin?" hat er Argumente aus den verschiedensten Denkrichtungen gesammelt und kritisch hinterfragt. Er geht nicht nur die gängigsten Vorurteile und Fehlargumente ein, sondern untersucht auch kritisch die ökonomischen Mechanismen, die den Wert des Bitcoin bestimmen. Der Bitcoin ist ein umstrittenes Konstrukt. Von den einen werden Bitcoin zum Heilsbringer hochstilisiert und von den anderen in die kriminelle Ecke gestellt. "Wer sich gern intensiv mit dem Thema beschäftigt, der wird sehen, dass Geldtheorie sehr spannend sein kann. Wenn man allerdings einem der beiden Lager angehört, dann wird man dieses Buch intrinsisch hassen". Aber: Wer den Titel des Buches schon als Wertung wahrnimmt und eine pessimistische Sicht des Autors auf die langfristigen Aussichten von Bitcoin erwartet mit vielen Kapiteln zu möglichen Szenarien, in denen Bitcoin als Zahlungsmittel oder Wertanlage scheitern könnte, der irrt. Im "Bitcoin-Gelduntergang" nutzt Rieck die Modelltheorie, mit deren Hilfe man Argumente auf ihren Kern reduzieren kann und stellt erstmalig beide Seiten gleichberechtigt dar. Er arbeitet die versteckten Voraussetzungen heraus, unter denen die jeweilige Position Sinn ergibt. Dadurch wird ein fundierter Einblick gewährt und dazu angeregt, die digitale Währung differenziert zu betrachten. Mit verständlichen Erklärungen macht der Autor deutlich, warum der Bitcoin mehr ist als nur eine spekulative Anlage und welche Konsequenzen sein Aufstieg und Fall für das globale Finanzsystem haben könnte. Das Buch ist ein unerlässliches Hilfsmittel, wenn Sie verstehen möchten, an welchen Stellen sowohl die Befürworter als auch die Gegner des Bitcoin falsch abbiegen. Und welcher Abbiegung Sie folgen sollten. "Der Bitcoin-Gelduntergang: Woher kommt der Wert des Bitcoin?", ist online und im Buchhandel erhältlich. Über den Autor und das Buch

Dr. Christian Rieck ist Professor für Finance und Wirtschaftstheorie. Seit vielen Jahren ist er erfolgreicher Autor zu den Themen Spieltheorie und zur Zukunft der Finanzbranche. Auf YouTube ist er als @ProfRieck für seine Denkanstöße und Spieltheorie-Vorlesungen bekannt. Bibliographie

Christian Rieck

Der Bitcoin-Gelduntergang

Woher kommt der Wert des Bitcoin?

Christian Rieck

Der Bitcoin-Gelduntergang

Woher kommt der Wert des Bitcoin?

Eschborn, 2024, 160 Seiten, 18,- Euro

Christian Rieck hat seinen Verlag schon vor über zwanzig Jahren gegründet, damals noch als Student. Heute ist er Professor für Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt, begehrter Redner und Referent zu betriebswirtschaftlichen Fragen und nach wie vor Verleger aus Leidenschaft. Zudem ist er bekannt für seinen YouTube-Kanal ProfRieck, auf dem er Denkanstöße und Spieltheorie-Vorlesungen veröffentlicht.

Der Verlag publiziert Sachbücher und Ratgeber. Begonnen hat es mit Büchern rund um Automobile und Motorräder, wovon auch noch die Schraube als Verlagslogo zeugt. Heute bilden auch Management-Bücher zu spieltheoretischen und volkswirtschaftlichen Inhalten einen Schwerpunkt des Verlagsprogramms. Immer geht es darum, einer breiten Öffentlichkeit komplexe Zusammenhänge einfach und prägnant zu präsentieren. Und darum, praktisch verwertbare Ratschläge zu geben. Firmenkontakt

Christian-Rieck-Verlag

Christian Rieck

Mergenthalerallee 73-75

65760 Eschborn

0700/74325837

http://www.rieck-verlag.de

eckpunkte Kommunikationsberatung

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-5073440

