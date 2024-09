Airseekers präsentiert den automatischen Rasenmähroboter Tron Max

Leidenschaft trifft Innovation - großer Erfolg des jungen Startups Airseekers auf der IFA 2024

In diesem Jahr feiert die IFA ihr 100-jähriges Jubiläum und ein Jahrhundert der Innovationen steht an. Auch das junge Startup Airseekers nutzte die Gelegenheit und präsentierte in Halle 9 auf der IFA 2024 in Berlin seinen neuen KI-gesteuerten Rasenmähroboter Tron Max. Er überzeugt mit 360° Ai Vision Navigationssystem, Flow Cut-Gras-Häckselfunktion sowie einer neuen Chassis-Konstruktion und nach innen geneigten omnidirektionalen Rädern. Er war der Star der Messe.

Unter der Leitung von Gründer Woo und seinem leidenschaftlichen Team hat Airseekers den Tron Max in nur zwei Jahren von der Idee zum Produkt gebracht. Eines der Highlights des Roboters ist sein einzigartiges multifunktionales Häckselkammerdesign, dass das Gras beim Mähen nicht nur in kleine Stücke schneidet, sondern es auch im Gras verteilt, um einen natürlichen organischen Mulch zu erzeugen. Das Interesse von Fachbesuchern und Ausstellern war groß. Der Tron Max überzeugt auf unterschiedlichen Terrains durch seine um 30-Grad geneigten großen Vorderräder und das hintere Antriebssystem mit direkt auf den Hinterrädern befindlichen Nabenmotoren.

"Unser Ziel ist es, jeden Garten in einen komfortablen zweiten Lebensraum zu verwandeln", sagt Woo. "Deshalb engagieren wir uns für die Entwicklung von KI-gesteuerten Outdoor-Robotern, die die Einführung von digitaler Intelligenz in Gärten beschleunigen, um den Alltag einfacher und komfortabler zu gestalten."

Ai Vision Navigationssystem

Während Rasenmähroboter in der Regel mit zwei bis drei Kameras oder sogar ohne Kameras ausgestattet sind, verfügt der Tron Max über sechs Kameras. Diese ermöglichen eine vollständige Front-, Seiten- und Rückansicht. Mit dem Ai Vision Navigationssystem ist der Roboter mithilfe von AI Deep Learning in der Lage, Hindernisse zu lokalisieren, zu erkennen und zu navigieren. Der Benutzer kann die Hinderniserkennungsfunktion über die App an verschiedene Geländeformen anpassen. Ai Vision erkennt auch, wo das Gras nicht sauber gemäht wurde und kann dies nachholen.

Das Air Vision Navigationssystem benötigt kein GPS-RTK-Signal oder Begrenzungskabel, wodurch die Verlegung von Kabeln vermieden wird. Dies ist besonders für Umgebungen geeignet, wo Bäume, Zäune oder hohe Hecken das GPS-RTK-Signal blockieren.

Innovatives Flowcut-Kabinendesign

Das Entwicklungsteam konzentrierte sich auf die Optimierung des Designs der Mähkabine, um ultimative Mähergebnisse zu gewährleisten. Der leistungsstarke Mähmotor stellt sich automatisch auf unterschiedliche Rasenbedingungen ein, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Innerhalb von zwei Jahren ist es Airseekers gelungen, eine neue aerodynamische Mähkabine zu entwickeln, die den Luftstrom nutzt, um die Grashalme aufzurichten. Diese werden dann wiederholt von sechs Messern in sehr feine Stücke geschnitten, die anschließend im Rasen verteilt werden - im Gegensatz zu den derzeitigen Mährobotern, die das Schnittgut lediglich auf dem Rasen verstreuen. Mit der Flowcut-Technologie ist die Grasfläche viel sauberer und das feinere Schnittgut kann schnell zu Dünger abgebaut werden, um den Rasen weiter zu nähren.

Robuste Karosserie

Das Gehäuse des Tron Max besteht aus schlagfestem Kunststoff und nach IP X65 zertifiziert, um rauen Außenbedingungen standzuhalten. Die Vorderräder sind um 30 Grad schwenkbar, was die Agilität der Maschine erhöht und ein Wenden an Ort und Stelle ermöglicht, ohne den Rasen zu beschädigen. Die Bodenfreiheit von 6 cm ermöglicht einen reibungslosen Betrieb auch auf unwegsamem Terrain. Über die App können die Nutzer die Mäh-Höhe von 3 bis 9 Zentimetern einstellen.

Kraftvoller Motor und hohe Reichweite

Der kraftvolle Motor ermöglicht es dem Tron Max, auch in hohem Gras und unebenem Gelände zu glänzen und Steigungen von bis zu 65 % problemlos zu bewältigen. Der Akku bietet voll aufgeladen bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb und kann eine Rasenfläche von bis zu 800 Quadratmetern mähen. Der Tron Max ist für die Bearbeitung von Grundstücken bis zu 6.000 Quadratmetern ausgelegt.

Auf die Frage, warum Woo einen Rasenmähroboter bauen wollte, antwortete er: "Die Geschichte von Airseekers beginnt mit meinem Vater, der mit mir in Australien lebte, als ich ein Kind war, und der sehr beschäftigt mit seiner Arbeit war. Am Wochenende musste er sich zusätzlich um den Rasen im Garten kümmern, so dass er wenig Zeit für mich hatte. Ich wollte einen automatischen Rasenmähroboter entwickeln, damit mein Vater mehr Zeit mit mir verbringen konnte. In diesem Moment wurde mir klar, dass meine Erfindung nicht nur für die ferne Zukunft sein sollte. "

Woo ist ein leidenschaftlicher Jungunternehmer. Nach seinem Abschluss an der Hong Kong University of Science and Technology mit Schwerpunkt Informatik hat er in Fortune-500-Unternehmen wie Huawei und DJI gearbeitet. Im Jahr 2020 gründete er sein erstes Unternehmen, das innerhalb von zwei Jahren auf hundert Mitarbeiter anwuchs und zu einem Einhorn wurde. 2022 gründete Woo Airseekers. Mit seinen 29 Jahren hat Woo bereits eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter Forbes U30 oder Hurun U30 Entrepreneurial Leadership.

Philosophie der Marke

Der Name Airseekers ist reich an Bedeutungen. "Air" ist die unverzichtbare Luft, die für Freiheit und Leichtigkeit steht und auch bedeutet, dass wir uns auf ökologische Outdoor-Produkte konzentrieren; "Seeker" steht für Entdecker, was das Streben von Woo und dem Team nach innovativer Technologie und die Erforschung von Möglichkeiten, das Leben einfacher und leichter zu machen, widerspiegelt. "Seeker" steht für das Streben von Woo und seinem Team nach innovativer Technologie und nach Wegen, das Leben einfacher und leichter zu machen. "Seekers" ist die Pluralform von Seeker, was einen wichtigen Gedanken vermittelt: Dies ist nicht nur eine Entdeckungsreise für unser Team, sondern auch eine Reise für alle Nutzer. Wir befürworten die gemeinsame Entwicklung mit unseren Nutzern, jeder ist unser "Mitgründer", und wir arbeiten zusammen, um die besten Produkte zum Nutzen der gesamten Menschheit zu entwickeln.

Woo ist davon überzeugt, dass wahre Innovation aus der Zusammenarbeit mit unseren Nutzern entsteht. Bei Airseekers sind wir nicht nur Produktdesigner, sondern auch Partner unserer Nutzer. Wir laden Nutzer aus der ganzen Welt ein, sich aktiv an unserem Produktentwicklungsprozess zu beteiligen. Jede Idee und jeder Vorschlag eines Nutzers ist ein wertvoller Lichtblick auf unserem Weg nach vorne. Wir bringen die Weisheit und Kreativität von Nutzern auf der ganzen Welt zusammen, um ein intelligenteres und bequemeres Leben zu schaffen.

Airseekers Robotics konzentriert sich darauf, Familien mit hochmodernen Outdoor-Robotikprodukten zu versorgen, die den Menschen die Freiheit geben, mehr Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen und ihren Träumen zu folgen. Wir sind bestrebt, eine neue Ära der intelligenten KI-Roboter für den Außenbereich einzuläuten. Ziel ist es, die Terrasse in ein komfortables zweites Wohnzimmer zu verwandeln sowie die Digitalisierung zu fördern, um die Verbesserung des Lebensstils zu unterstützen.

Der vielbeachtete Tron Max hat begeisterte Rückmeldungen von Verbrauchern, Fachpublikum und internationalen Medien erhalten. Gründer Woo sagt: "Wir hatten viel Spaß bei der Interaktion mit dem Fachpublikum, und die Besucher waren vor allem vom 360-Grad-Air-Vision-Navigationssystem, der Wendigkeit des Roboters und dem Hinterrad-Direktantriebssystem beeindruckt." Tron Max hat bereits im Mai dieses Jahres eine globale Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen, bei der 2,25 Millionen USD und mehr als 1.380 Unterstützer gesammelt wurden, und baut nun aktiv seine Vertriebskanäle in Europa aus, wobei die Massenproduktion bis Ende des Jahres anlaufen und der europäische Markt voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erobert werden soll.

Das 2022 gegründete Unternehmen Airseekers konzentriert sich auf die Entwicklung intelligenter Rasenmähroboter, die mithilfe von KI-Technologie die traditionelle Gartenarbeit revolutionieren sollen. Das Team besteht aus mehr als 50 Experten aus der ganzen Welt. Gründer Woo hat bereits mehrere Rasenmähroboter für andere Marken erfolgreich auf den Markt gebracht. Die Teammitglieder decken ein breites Spektrum an Bereichen ab, darunter autonomes Fahren, Robotik, Landmaschinen, Drohnen und elektrische Gartengeräte. Airseekers hat eine starke lokale Präsenz in Europa und den Vereinigten Staaten aufgebaut und hat drei Finanzierungsrunden erfolgreich abgeschlossen, an denen mehr als 10 Risikokapitalfirmen beteiligt waren und die insgesamt mehr als 10 Millionen US-Dollar einbrachten.

