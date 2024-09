Startseite Herbstzeit ist Urlaubszeit: Angebote sichtbar online platzieren Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-12 07:51. Das Oktoberfest steht vor der Tür, und Millionen von Besuchern aus aller Welt strömen nach München, um an diesem einzigartigen Erlebnis teilzunehmen. Für Unternehmen aus der Tourismus- und Reisebranche bietet sich hier eine unvergleichliche Gelegenheit, ihre Angebote gezielt zu präsentieren und direkt an eine reisefreudige und kaufkräftige Zielgruppe heranzutreten. Doch wie erreicht man diese potenziellen Kunden effizient und treffsicher? PR-Gateway, eine führende Plattform zur Verbreitung von Online-Pressemitteilungen, unterstützt Unternehmen dabei, ihre Mitteilungen und PR-News direkt und sichtbar online an den richtigen Stellen zu veröffentlichen. Als zusätzlichen Service bietet der Presseverteiler fachspezifische Portale an, die gezielte Veröffentlichungen von Angeboten, News, Tipps und Wissen im Branchenkreis ermöglichen. Dazu zählen unter anderen die Fachportale hotelier.de und touristiklounge.de, die sich auf die Tourismus- und Reisebranche spezialisiert haben. Hotelier.de eignet sich besonders für die B2B-Kommunikation, um etwa gezielt Hotelketten, -betreiber, Gastronomen oder Reiseveranstalter anzusprechen. Auf touristiklounge.de können Unternehmen neben Reisebüros sowohl Blogger und Journalisten als auch Endverbraucher erreichen. So gelangen die Pressemitteilungen vor die Augen der Zielgruppe und steigern die Sichtbarkeit und Reichweite signifikant. Gezielte Verbreitung für maximale Wirkung mit PR-Gateway Portale wie hotelier.de und touristiklounge.de sind allerdings nur zwei der vielen Publikationsmöglichkeiten bei PR-Gateway. Darüber hinaus können Unternehmen ihre Pressemitteilungen und News an Tourismus-Fachredaktionen, u.a. reise.de und touristik-aktuell.de, schicken, um die Reichweite noch weiter zu erhöhen. Tourimus- und Reiseunternehmen können ihre Angebote, Tipps und Anregungen rund um das Oktoberfest reichweitenstark platzieren. Aber auch andere Urlaubsangebote können gezielt verbreitet werden, um sowohl reiselustige und urlaubsreife Leser und Kunden zu erreichen als auch Anbieter, Partner und etwaige Dienstleister über Aktionen und News zu informieren. Somit liefert PR-Gateway ein umfassendes Angebot für alle PR-Ansprüche. Mit über 250 Online-Presseportalen, Medien und Fachverteilern ermöglicht PR-Gateway, Mitteilungen schnell, unkompliziert und breit zu streuen, um die Sichtbarkeit der PR-Botschaften zu maximieren. Die Vorteile der PR-Gateway Tourismus-Premium-Portale auf einen Blick: Maximale Reichweite: Verbraucher und Anbieter erreichen, die gezielt nach Reise- und Tourismusthemen suchen

Gezielte Ansprache: Pressemitteilungen, PR-News und Angebote direkt in den relevanten Medien der Tourismusbranche platzieren

Erhöhte Sichtbarkeit: Von einer verstärkten Online-Präsenz während der Reise-Hochsaison profitieren

Effizienz und Zeitersparnis: Pressemitteilungen schnell, unkompliziert und gebündelt an reichweitenstarke Portale versenden PR-Gateway jetzt kostenlos und unverbindlich 14 Tage ausprobieren (https://prg.li/tourismus-premium-portale-kostenlos-testen) Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social, PR-Gateway und Assistini stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung. Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt. PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm Firmenkontakt

