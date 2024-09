Mittelmeerkreuzfahrten - perfekte Kombination aus spektakulären Stopps und Vergnügen an Bord

Reisen ist eine der schönsten Möglichkeiten, neue Kulturen, atemberaubende Landschaften und historische Stätten zu entdecken. Eine Kreuzfahrt entlang der Mittelmeerküste bietet all dies in einer komfortablen und luxuriösen Umgebung. Das Mittelmeer ist bekannt für seine malerischen Küsten, antiken Städte und das milde Klima, das zu jeder Jahreszeit ein ideales Reiseziel darstellt. Eine Kreuzfahrt in dieser Region ermöglicht es den Reisenden, mehrere faszinierende Destinationen zu erleben, ohne ständig die Unterkunft wechseln zu müssen. Eine große Auswahl an interessanten Mittelmeerkreuzfahrten findet man auf dem spezialisierten Kreuzfahrtportal kreuzfahrten-reisebuero.de, alle namhaften Reedereien sind hier zu finden. Die Reederei MSC ist zum Beispiel bekannt für ihre modernen Schiffe, hervorragenden Service und vielfältigen Reiserouten. Eine sehr empfehlenswerte Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer ist die Kreuzfahrt „MSC Opera - 7 Nächte Mittelmeer ab Piräus (Athen)“. Die achttägige Kreuzfahrt entlang der atemberaubenden Mittelmeerküste verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis zu werden - eine Schiffsfahrt mit zahlreichen historischen und kulturellen Highlights.

Mittelmeerkreuzfahrten mit vielen spektakulären Sehenswürdigkeiten

Die Mittelmeerkreuzfahrt beginnt im Hafen von Piräus, dem Tor zur griechischen Hauptstadt Athen. Athen, eine der ältesten Städte der Welt, ist reich an historischen Sehenswürdigkeiten. Zu den Höhepunkten zählen die Akropolis mit dem Parthenon, die antike Agora und das Archäologische Nationalmuseum. Ein Bummel durch die malerischen Gassen des Plaka-Viertels rundet den Besuch ab. Nach dem Auslaufen macht die Mittelmeerkreuzfahrt am zweiten Tag Halt in Katakolon, dem Tor zur antiken Stadt Olympia. Olympia ist berühmt als Geburtsort der Olympischen Spiele und beherbergt zahlreiche beeindruckende Ruinen, darunter das Stadion, der Zeustempel und das antike Gymnasium. Das Archäologische Museum von Olympia bietet faszinierende Einblicke in die Geschichte und Kultur der antiken Spiele. Am dritten Tag erreichen die Passagiere dieser Mittelmeerkreuzfahrt die Insel Korfu mit ihrer üppigen Vegetation und ihren charmanten Dörfern, einer Mischung aus venezianischer, französischer und britischer Architektur. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen der Achilleion-Palast, die Altstadt von Korfu (UNESCO-Weltkulturerbe) und das Kloster Paleokastritsa mit seiner atemberaubenden Aussicht. Am vierten Tag hält die Mittelmeerkreuzfahrt in Argostoli, der Hauptstadt der Insel Kefalonia. Die Insel bietet spektakuläre Landschaften und mit dem Myrtos-Strand einen der schönsten Strände Griechenlands. Der fünfte Tag führt nach Bari, einer lebhaften Hafenstadt an der italienischen Adriaküste. Bari ist bekannt für seine gut erhaltene Altstadt mit engen Gassen und historischen Gebäuden. Ein Spaziergang entlang der Strandpromenade bietet herrliche Ausblicke auf das Meer. Der sechste Tag ist der Erholung und Entspannung an Bord gewidmet. Am siebten Tag erreicht die Mittelmeerkreuzfahrt die malerische Insel Santorin. Weltberühmt für ihre weißen Häuser mit den blauen Dächern und die spektakulären Sonnenuntergänge ist Santorin ein Highlight jeder Mittelmeerkreuzfahrt. Die Mittelmeerkreuzfahrt endet wieder im Hafen von Piräus.

Auf der Mittelmeerkreuzfahrt die Zeit an Bord rundum genießen

Eine Mittelmeerkreuzfahrt an Bord der MSC Opera bietet eine perfekte Mischung aus Kultur, Geschichte, Natur und Entspannung. Die gut geplante Reiseroute ermöglicht es, faszinierende Städte und Landschaften zu entdecken, während die Annehmlichkeiten an Bord für das Wohlbefinden und die Unterhaltung der Gäste sorgen. Die Gäste können die vielfältigen Annehmlichkeiten des Schiffes genießen, sei es beim Sonnenbaden am Pool, beim Besuch des Wellnessbereichs oder bei einem der zahlreichen Aktivitäten und Unterhaltungsangeboten. Die Gäste können sich in den zahlreichen Restaurants und Bars kulinarisch verwöhnen lassen oder im Theater erstklassige Shows genießen. Für Sportbegeisterte stehen ein Fitnesscenter, Schwimmbäder und Sportplätze zur Verfügung. Zum Entspannen lädt der Wellnessbereich mit Spa und Sauna ein. Darüber hinaus sorgen verschiedene Kinder- und Jugendclubs an Bord für Unterhaltung für die ganze Familie.

Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/mittelmeer-kreuzfahrten

Kurzprofil:

Das Uelzener Reiseunternehmen Moana Reisen GmbH & Co. KG ist Reiseveranstalter und Reisevermittler. Das Reiseunternehmen ist spezialisiert auf Hochsee- und Flusskreuzfahrten namhafter Reedereien. Das firmeneigene Reiseportal stellt zu allen Reiseangeboten detaillierte Leistungs-, Routen und Schiffsinformationen bereit. Ein Kundenservice per E-Mail und Telefon sorgt für eine persönliche Beratung.

Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

29525 Uelzen