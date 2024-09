Startseite Huaqi ist auf der InnoTrans 2024 in Berlin mit den neuesten Technologien und Lösungen vertreten Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2024-09-11 12:48. Suzhou Huaqi Intelligent Technology Co., Ltd., ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Lösungen für den Personenverkehr, freut sich darauf, seine neuesten Technologien und Lösungen auf der InnoTrans 2024 vorzustellen, die vom 24. bis 27. September 2024 in Berlin stattfindet. Wir laden Branchenfachleute herzlich ein, unseren Stand Nr. xxx in Halle xx zu besuchen, um gemeinsam die Zukunft des Schienenverkehrs zu erkunden. Seit ihrer Premiere im Jahr 1988 hat sich die InnoTrans zu einer der weltweit größten und einflussreichsten Fachmessen für Schienenverkehrstechnik entwickelt. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung zieht führende Unternehmen und Visionäre aus der ganzen Welt an und dient als erstklassige Plattform für den technischen Austausch und Diskussionen über Branchentrends. Die Ausstellung versammelt eine globale Gemeinschaft von Branchenführern, Herstellern, Zulieferern, Ingenieuren, Planern und politischen Entscheidungsträgern und bietet eine unschätzbare Gelegenheit, Branchentrends, technologischen Innovationen und Marktanforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. In diesem Jahr nimmt Huaqi zum dritten Mal an der InnoTrans teil. Auf der Messe werden wir unsere hochmodernen intelligenten On-Board-Broadcasting-Systeme, die auf KI und Big Data basieren, hochpräzise Zugsicherungssysteme und fortschrittliche intelligente Übertragungs- und Interaktionsplattformen für Bahnhofsinformationen vorstellen. Unsere umfassenden Servicelösungen für den Personenverkehr umfassen sowohl fahrzeug- als auch bodenbasierte Informationsintelligenz, die darauf ausgelegt ist, den städtischen Verkehr effizienter, sicherer und komfortabler zu gestalten. Darüber hinaus werden wir unsere integrierte Interaktionsplattform vorstellen, die Überwachungssysteme an Bord und zwischen den Bahnhöfen, Informationsintegration und Systemlösungen umfasst. Diese Innovationen sind darauf ausgelegt, die personalisierten und spezialisierten Servicefähigkeiten des städtischen Schienenverkehrs erheblich zu verbessern und den Fahrgästen ein komfortableres und intelligenteres Reiseerlebnis zu bieten. Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der InnoTrans 2024 zu besuchen und den Huaqi-Stand zu besuchen, um unsere neuesten Fortschritte im Bereich des intelligenten Transports zu entdecken. Wir freuen uns darauf, mit euch über die Zukunft des intelligenten Verkehrs zu diskutieren und gemeinsam daran zu arbeiten, Innovation und Fortschritt in unserer Branche voranzutreiben. Ausstellung: InnoTrans 2024 Zeit: 24.-27. SEPTEMBER·BERLIN Halle: 4.1 Stand: 730 Ort: Messe Berlin GmbH Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten