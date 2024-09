Startseite STARFACE Customer Care auf der Com.vention: Zahlreiche Support Workshops und offene Support-Sprechstunden Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-11 12:40. STARFACE unterstützt seine Partner auf der Com.vention im Europa-Park Rust in einer dedizierten Support-Area / Vier Workshops behandeln zentrale Support-Themen / Offene Support-Sprechstunden zur Live-Ticketbearbeitung Karlsruhe, 10. September 2024. Im Rahmen der Com.vention 24, zu der die Schwesterunternehmen STARFACE und estos am 25. und 26. September 2024 in den Europa-Park Rust einladen, erhalten Channelpartner die Möglichkeit, in den direkten und persönlichen Austausch mit dem Customer Care Team von STARFACE zu treten. Neben diversen Workshops, die sich mit wiederkehrenden Support-Themen beschäftigen, bieten mehrere Support-Sprechstunden die Gelegenheit, sich vor Ort mit Experten über offene Tickets auszutauschen. "Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der direkte Kontakt zu unseren Support-Experten für unsere Partner einen echten Mehrwert darstellt - und sich das dazugewonnene Knowhow positiv auf deren Business und die Kundenzufriedenheit auswirkt", erklärt Daniel Mauritz, Leiter Customer Care bei STARFACE. "Daher erweitert das STARFACE Customer Care Team auf der Com.vention in diesem Jahr die eigene Workshop-Reihe. Behandelt werden unter anderem häufig gestellte Support-Anfragen und wichtige VoIP-Themen und wir gehen auch auf konkreten Fragen der Besucher ein." Folgende Inhalte vermitteln die vier Customer Care Workshops: - Willkommen bei STARFACE Customer Care: Häufige Anfragen an die Abteilung

In diesem Workshop lernen Teilnehmer das Customer Care Team kennen, erfahren, welche Anfragen am häufigsten gestellt werden und welche Lösungen es dafür gibt. - How to Port - Ein spannendes Unterfangen

Alles über die Funktionsweise ein- und ausgehender Portierungen bei STARFACE Connect, was dabei zu beachten ist und welche Fallstricke lauern. - Call Analyse und Troubleshooting

Der Workshop erläutert den Lebenszyklus eines Anrufs über alle beteiligten Komponenten hinweg und schafft ein Verständnis für selbstständige Call Analysen. - Audio-Analyse mit Wireshark & Co.

Wie sich mithilfe praktischer Netzwerkanalyse-Tools gängige Audioprobleme einfach und schnell detektieren lassen und womit der STARFACE Support unterstützen kann. Kostenlose Anmeldung

Ausführlichere Informationen zur Agenda und der Location finden Interessierte hier (https://comvention.com/). Zudem fungiert die Com.vention App für iOS und Android als Event-Begleiter und hält alles Wichtige für die Teilnehmer bereit - sowohl das persönliche Ticket für den Einlass als auch alle wichtigen Informationen zu Anreise, Übernachtung, Programm, Ausstellenden und vielem mehr. Die Anmeldung ist für alle Partner und Sponsoren kostenlos. Die Registrierung für die STARFACE und estos Com.vention 2024 erfolgt online unter: https://myaccess.events/starface2024/com-vention/register Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben. STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen. Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, zu der auch die estos GmbH aus Starnberg gehört. Kontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

49 (0)9131 81281-25

