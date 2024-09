Startseite Hotelgruppe Hotel Investments AG Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-11 12:17. Hotelgruppe Hotel Investments AG: Hotelexpansion in Deutschland, Österreich und der Schweiz Hotelgruppe Hotel Investments AG Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch), die mit ihren Hotelbetreibern als Hotelgruppe mit Schwerpunkt auf Hotelinvestitionen und Hotelbetrieb agiert, baut ihre Präsenz am Hotelmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus. (www.hotel.group) Mit einem klaren Fokus auf hochwertige Hotelimmobilien und renommierten Hotelbetreiber-Partnerschaften stärkt die Hotelgruppe ihre Position als einer der verlässlichsten Akteure in der Hotellerie. Starke Partnerschaft zwischen Hotelinvestor und Hotelbetreiber Die Hotelgruppe der Hotel Investments AG bietet ihren Hotelbetreibern maßgeschneiderte Lösungen für den erfolgreichen Betrieb und die Expansion von Stadthotels in den wichtigsten Städten dieser Länder. Mit fundiertem Marktverständnis, strategischem Weitblick und einem umfassenden Netzwerk schafft die Hotelgruppe nachhaltige Werte im Bereich der Hotelimmobilien. Die enge Zusammenarbeit mit erstklassigen Hotelbetreibern gewährleistet dabei höchste Standards im Hotelbetrieb, was sowohl für Geschäftsreisende als auch Touristen ein überzeugendes Erlebnis schafft. Hotelgruppe Hotel Investments AG: Spezialist für Hotelimmobilien Die Hotel Investments AG hat sich mit ihren Hotelbetreibern als eine der bekannten Hotelgruppen im deutschsprachigen Raum etabliert. Mit einem strategischen Ansatz konzentriert sich die Hotelgruppe auf den langfristigen Werterhalt und die Wertsteigerung ihres Hotelportfolios. Der Fokus liegt auf der Identifizierung und dem Erwerb betreiberfreier Stadthotels in zentralen Lagen, um das Portfolio stetig zu erweitern. Dank eines breiten Netzwerkes und langjähriger Expertise gelingt es der Hotelgruppe, ihre Partner gezielt bei der Entwicklung erfolgreicher Hotelprojekte zu unterstützen. Hotelexpansion der Hotelgruppe Hotel Investments AG: Wachstum durch gezielte Strategien Die Hotelexpansion steht im Mittelpunkt der Aktivitäten der Hotelgruppe. Die Hotel Investments AG unterstützt ihre Hotelbetreiber-Partner nicht nur bei der Identifizierung geeigneter Immobilien, sondern bietet auch flexible Pachtverträge und umfassende Unterstützung bei der Verwaltung neuer Hotelimmobilien. Der Fokus der Hotelgruppe liegt auf Stadthotels in attraktiven innerstädtischen Lagen mit hervorragender Verkehrsanbindung, um die Präsenz in Schlüsselregionen zu stärken. Hotelankauf und Hotelverpachtung: Flexible Lösungen für Eigentümer Die Hotelgruppe der Hotel Investments AG ist kontinuierlich auf der Suche nach neuen, hochwertigen Hotelimmobilien. Besonderes Interesse gilt betreiberfreien Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Immobilieneigentümer, die an einem Verkauf oder einer Verpachtung interessiert sind, finden in der Hotelgruppe einen erfahrenen und verlässlichen Partner. Dank maßgeschneiderter Lösungen und einer umfassenden Prozessbegleitung werden optimale Ergebnisse für alle Beteiligten erzielt. Kontakt zur Hotelgruppe Hotel Investments AG Für weiterführende Informationen zur Hotelgruppe der Hotel Investments AG oder bei Interesse an einer Zusammenarbeit steht das Team gerne zur Verfügung. www.hotel.group

