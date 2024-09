Startseite Mit dem "Karrierekompass - Ihr Weg in 7 Wochen" erfolgreich in Ihre berufliche Neuorientierung starten Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-09-11 11:29. AVGS-gefördertes Coaching für Fachkräfte, Führungskräfte und Akademiker Stuttgart, 11.9.2024 - Monica Figel und Anja Grégoire, erfahrene Coaches des Karrierecoaching Instituts, freuen sich, ihr neues Coaching-Programm "Karrierekompass - Ihr Weg in 7 Wochen" vorzustellen. Die maßgeschneiderte 7-Wochen-Maßnahme richtet sich an Fachkräfte, Akademiker und Führungskräfte, die sich mit Unterstützung eines AVGS-Coachings beruflich neu orientieren möchten. Denn auch nach langjähriger Berufstätigkeit mit viel Erfahrung findet nicht jeder sofort eine adäquate, neue Stelle, die den persönlichen und fachlichen Qualifikationen entspricht. "Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Klienten nicht nur neue berufliche Optionen zu entwickeln, sondern sie aktiv auf diesem Weg zu begleiten und nachhaltig zu unterstützen", erklärt Monica Figel, Mitbegründerin des Instituts. "Der Karrierekompass ist ein kompaktes und zielorientiertes Jobcoaching, das unseren Klienten hilft, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre beruflichen Ziele zu erreichen." Mit einem besonderen Fokus auf das AVGS-Coaching für Arbeitslose und Arbeitssuchende bietet das Programm strukturierte Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung. "Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse und Herausforderungen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen an, um unsere Klienten zielführend von der Planungsphase in die erfolgreiche Umsetzung zu begleiten." fügt Anja Grégoire hinzu. "Für erfolgreiche berufliche Veränderungen werden individuellen Strategien und etwas Mut benötigt und als Coaches unterstützen wir unsere Klienten dabei." Das Karrierekompass-Programm umfasst eine Vielzahl von Tools und Ressourcen: Durch den Einsatz wissenschaftlich fundierter Verfahren profitieren die Klienten u.a. von einem umfassenden persönlichen Kompetenzprofil, Arbeitsblätter und Informationsmaterialien stehen während des gesamten Coaching-Prozesses zur Verfügung und KI-gestützte Simulationen helfen, Bewerbungsgespräche zu üben. Durch intensive Zusammenarbeit zwischen Coach und Klient werden Kompetenzen und berufsrelevante Werte identifiziert, berufliche Optionen erkundet und konkrete Schritte für eine erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsmarkt entwickelt. "Wir glauben fest daran, dass jeder die Möglichkeit hat, seine beruflichen Ziele zu erreichen, und wir sind da, um diesen Weg gemeinsam mit unseren Klienten zu gehen", sagt Monica Figel. "Unser AVGS-Coaching in Stuttgart bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich beruflich neu zu orientieren und die Karriere weiterzuentwickeln." Für weitere Informationen zum Karrierecoaching und zur Beantragung des AVGS-Gutscheins besuchen Sie gerne unsere Website unter www.karrierecoaching-institut.de, kontaktieren Sie uns per E-Mail unter kontakt@karrierecoaching-institut.de oder rufen Sie uns unter 0711-390 196 98 an. Wir freuen uns auf Sie! Kontakt:

