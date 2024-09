Startseite Gradierhaus: Früheres Saisonende aufgrund von Reparaturarbeiten Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-11 10:07. BAD REICHENHALL. Das beliebte Gradierhaus in Bad Reichenhall wird in diesem Jahr früher als gewohnt schließen. Grund dafür sind dringend notwendige Reparaturarbeiten, die noch vor dem Winter abgeschlossen werden müssen. Die Schließung wird ab dem 23. September 2024 in Kraft treten.

Im Zuge der regelmäßigen Wartungen wurden strukturelle Schwächen festgestellt, die eine umfassende Instandsetzung des Gradierwerks erforderlich machen. Diese Arbeiten sind unerlässlich, um die langfristige Stabilität und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten sowie die gesundheitlichen und erholsamen Vorteile für die Besucher auch in den kommenden Jahren sicherzustellen.

"Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die durch die vorzeitige Schließung entstehen könnten, und bitten alle Gäste um ihr Verständnis", so Dirk Sasse, Geschäftsführer der Staatsbad GmbH. "Die Sicherheit und der Erhalt unserer Einrichtungen haben für uns oberste Priorität. Daher sehen wir uns gezwungen, die Instandsetzung noch in dieser Saison durchzuführen, um eine noch längere Schließung im kommenden Jahr zu vermeiden."

Die Wiedereröffnung des Gradierhauses ist für das Frühjahr 2025 geplant, sodass Besucher pünktlich zur neuen Saison die erfrischende Salzluft wieder genießen können. Die Staatsbad GmbH steht für Qualität und Sicherheit, welche sich in all unseren Leistungen widerspiegeln. Herr Dirk Sasse ist Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH und trägt die wirtschaftliche, strategische sowie personelle Gesamtverantwortung. Kontakt

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Dirk Sasse

Wittelsbacher Strasse 15

83435 Bad Reichenhall

08651 606 601

