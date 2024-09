Startseite Die passende Plattform entscheidet über IT-Effizienz und dadurch über Geschäftserfolg Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-11 10:06. NinjaOne unterstützt Managed Service Providers (MSPs) bei den Herausforderungen immer komplexerer IT-Systeme In der heutigen, sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft stehen Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Umgebungen vor großen Herausforderungen. Mehr Remote-Arbeit und die beschleunigte Einführung neuer Technologien haben dieses Thema noch zusätzlich verstärkt und die Effizienz von IT-Systemen wird immer mehr zu einer Priorität für den Erfolg von Unternehmen. Managed Service Provider (MSP) wissen um diese Komplexität, mit der ihre Kunden konfrontiert sind. Der Schlüssel, diese Herausforderungen zu meistern, liegt in einer Lösung, die nicht nur die IT-Effizienz steigert, sondern auch den Geschäftserfolg entsprechend fördert. NinjaOne unterstützt MSPs durch seine Remote Monitoring und Management (RMM) Plattform dabei, eine optimale IT-Effizienz zu erreichen. Über 87% der Unternehmen verzeichnen eine Zunahme neuer Geräte (https://www.ninjaone.com/de/it-efficiency-trends-report-2021/) und der Bedarf an einem optimierten Endpoint Management ist so hoch wie nie zuvor. NinjaOne erfüllt diesen Bedarf, indem es kritische IT-Prozesse automatisiert und es MSPs ermöglicht, einen verbesserten Service anzubieten und dabei gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Einige der wichtigsten Vorteile von NinjaOne für MSPs sind:

- Automatisierte Patch-Verwaltung: Angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen ist die rechtzeitige Verfügbarkeit von Patches für die IT-Sicherheit unerlässlich. NinjaOne automatisiert den gesamten Patch-Management-Prozess, vom Testen bis zur Bereitstellung, und sorgt dafür, dass die Systeme sicher bleiben, ohne dass manuell eingegriffen werden muss.

- Effiziente Software-Bereitstellung: Die Verwaltung und Verteilung von Software auf mehrere Geräte können zeitaufwendig sein. NinjaOne vereinfacht dies mit automatischer Softwareverteilung und erspart MSPs und ihren Kunden wertvolle Zeit und Ressourcen. Gelichzeitig kann der MSP die Kontrolle über ihren Softwarebestand behalten. So hat das Analystenhaus Omdia herausgefunden, dass sieben von zehn Kunden (71%) mehr als vier Tools durch NinjaOne ersetzt haben; 91% haben mehr als zwei Tools ersetzt.

- Rationalisierte Einrichtung neuer Geräte: Wenn Unternehmen immer wieder neue Geräte hinzufügen, kann die anfängliche Einrichtung und Konfiguration zu einem Engpass werden. Die automatisierte Geräteerkennung und Konfigurationstools von NinjaOne stellen sicher, dass neue Geräte schnell und effizient in Betrieb genommen werden können, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu erhöhen.

- Bequemer und sicherer Fernzugriff auf Endgeräte: NinjaOne lässt sich mit den führenden Fernzugriffstools TeamViewer, Splashtop und Connectwise ScreenConnect integrieren, so dass MSPs, Systemhäuser und IT-Abteilungen die Wahl haben, wie sie sich mit den verwalteten Endpunkten verbinden möchten. Des Weiteren wird die Sicherheit von Endpunkten und Benutzern gewährleistet, indem jede Remote-Sitzung durch TLS und 256-Bit-Verschlüsselung geschützt wird.

- Unbegrenzte Skalierbarkeit: Unabhängig davon, ob Hunderte oder Tausende von Endpunkten, Windows-, Mac-, Linux- oder Cloud-basierte Geräte verwaltet werden - die Cloud-basierte Infrastruktur von NinjaOne ist schnell, sicher und unbegrenzt skalierbar. Für MSPs ist die Wahl der RMM-Plattform entscheidend für ihren Geschäftserfolg. Durch die Integration von NinjaOne in das Serviceangebot erhalten sie eine zentralisierte Lösung, welche die IT-Effizienz steigert, die Kundenzufriedenheit erhöht und das Wachstum von Unternehmen unterstützt. Über NinjaOne:

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aufgaben der IT und bietet mehr als 17.000 IT-Teams Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte. Die NinjaOne-Plattform steigert nachweislich die Produktivität und reduziert gleichzeitig Risiken und IT-Kosten. NinjaOne ist durchgängig die Nummer 1 für seinen herausragenden Support und ist die am besten bewertete Software auf G2 in sieben Kategorien, einschließlich Endpunktmanagement, Fernüberwachung und -verwaltung sowie Patch-Management.

