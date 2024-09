Asahi Kasei und De Nora kooperieren bei Entwicklung und Vertrieb von containergroßen Elektrolyseuren für die Wasserstoffprodukti

Düsseldorf und New York - 11. September 2024 - Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei hat ein Memorandum of Understanding (MOU) mit De Nora aus Italien unterzeichnet. De Nora ist ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien und produziert Elektrolysezellen, kleine Elektrolyseure und andere Komponenten für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Die Absichtserklärung betrifft die gemeinsame Entwicklung und den Vertrieb von kleinen Druckelektrolyseuren für die alkalische Wasserelektrolyse.

Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff steigt: Nach Angaben des Hydrogen Council wird die weltweit installierte Kapazität von Wasserelektrolyseuren bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf eine kumulative Gesamtleistung von etwa 300 GW ansteigen. Vor diesem Hintergrund steigt eine wachsende Zahl von Unternehmen neu in den Bereich der Wasserelektrolyse ein. Neben großindustriellen Anlagen werden auch kompakte Produktionssysteme mit geringeren Kosten, geringerem Platzbedarf und kürzeren Lieferzeiten zunehmend nachgefragt. Um diesen wachsenden Bedarf nach kleineren Wasserstoffproduktionssystemen zu befriedigen, ist Asahi Kasei eine Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen De Nora eingegangen, die technische Unterstützung, Verkauf, Betrieb und Kundendienst für containergroße Elektrolyseure im Bereich von 1 bis 7,5 MW umfasst. Damit erweitert Asahi Kasei sein Portfolio mit kleinen Druckelektrolyseuren und deckt die sich abzeichnenden vielfältigen Bedürfnisse der Kunden auf dem gesamten Wasserstoffmarkt ab.

De Nora verfügt über umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Hochleistungselektrodenkatalysatoren für den elektrochemischen Bereich und ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Elektroden und Elektrolyseuren für verschiedene industrielle elektrochemische Prozesse. Asahi Kasei und De Nora haben das MOU mit dem Ziel unterzeichnet, die langjährige Erfahrung und das Know-how beider Unternehmen auf dem Gebiet der Chlor-Alkali-Elektrolyse zu nutzen und einen engen Kooperationsrahmen für die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb auf dem Gebiet der Wasserelektrolyse zu schaffen.

Nutzung bestehender Vertriebskanäle

Asahi Kaseis alkalisches Wasserelektrolysegeschäft basiert auf fast fünf Jahrzehnten Erfahrung mit dem Bau und dem langfristigen Betrieb von Chlor-Alkali-Elektrolyseuren weltweit. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, Neukunden im Bereich der Elektrolysetechnik umfassend zu beraten und bei der Einführung dieser Technologie zu unterstützen. Die Partnerschaft mit De Nora ist ein weiterer wichtiger Eckpfeiler des Geschäftsmodells von Asahi Kasei, das darauf abzielt, ein ganzheitlicher Anbieter für Elektrolyselösungen zu werden. Dieses Modell umfasst technologische Entwicklungskapazitäten für Membranen, Elektroden, Elektrolysezellen und andere am Elektrolyseprozess beteiligte Komponenten. Es umfasst weitergehend auch den Aufbau der Lieferkette, die Überwachung des Anlagenbetriebs und das Know-how zur Erreichung einer großtechnischen Produktion, sowie technische Dienstleistungen.

Kenji Takeda, Executive Officer von Asahi Kasei und General Manager Business Development für das "Green Solution Project" des Unternehmens: "Diese Zusammenarbeit wird Kunden die Einführung von Elektrolysesystemen für die Wasserstoffproduktion einfacher machen und auf breiter Basis zur Entwicklung des Wasserstoffmarktes beitragen. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination von De Noras technologischem Know-how und seiner langjährigen Erfahrung als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Elektrolyse zusammen mit Asahi Kaseis kundenorientiertem Geschäftsmodell, das durch die Chlor-Alkali-Elektrolyse kultiviert wurde, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und dem Einsatz der alkalischen Wasserelektrolyse spielen wird."

De Nora CEO Paolo Dellachà, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, den Beginn einer Zusammenarbeit mit Asahi Kasei zur Entwicklung kleiner Elektrolyseure für die Erzeugung von grünem Wasserstoff bekannt zu geben - ein wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Energielösungen. Diese Partnerschaft nutzt die Stärken zweier führender Unternehmen in einem strategischen Bereich, um die wachsende Nachfrage des Weltmarktes nach kleinen Wasserstoffproduktionssystemen durch unser gemeinsames Know-how zu bedienen. Die strategische Partnerschaft mit Asahi Kasei wird De Nora in die Lage versetzen, seine Technologie für die Wasserstofferzeugung in kleinen Containern weiterzuentwickeln, die für die Versorgung verschiedener Anwendungen wie Mobilität, Metallerzeugung und Metallverarbeitung etc. mit Wasserstoff konzipiert ist. Sie unterstützt effektiv die dezentrale Wasserstoffproduktion in Gebieten, die als 'Hydrogen Valleys' identifiziert wurden, und beseitigt schrittweise die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Darüber hinaus wird diese Zusammenarbeit den Hochlauf der Produktion in unserer italienischen Gigafactory, unserem neuesten Elektrolyseur-Produktionszentrum, das sich derzeit im Bau befindet, beschleunigen."

Über De Nora

Industrie De Nora ist ein an der Mailänder Börse Euronext notiertes italienisches multinationales Unternehmen. Es ist auf Elektrochemie spezialisiert, führend bei nachhaltigen Technologien und spielt eine wichtige Rolle in der industriellen Produktionskette für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Produkten und Systemen zur Optimierung der Energieeffizienz kritischer industrieller elektrochemischer Prozesse sowie über eine Reihe von Produkten und Lösungen für die Wasseraufbereitung. Industrie De Nora ist der weltweit größte Anbieter von Elektroden für die wichtigsten industriellen elektrochemischen Prozesse und bedient ein breites Spektrum von Kunden in den Bereichen Chlor- und Natronlaugeproduktion, Komponenten für die Elektronik und Oberflächenveredelung. Industrie De Nora gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Technologien für die Wasserfiltration und -desinfektion (für die Bereiche Industrie, Kommunen, Schwimmbäder und Marine). Auf der Grundlage seines fundierten elektrochemischen Know-hows und seiner bewährten Fertigungskapazitäten hat das Unternehmen ein Portfolio von Elektroden und Komponenten für die Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser entwickelt und qualifiziert, was für die Energiewende von entscheidender Bedeutung ist. In diesem Bereich hält das Unternehmen 25,85% an der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, einem Joint Venture mit der thyssenkrupp group.

Die 1923 gegründete Industrie De Nora erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von rund 856 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von etwa 171 Mio. EUR. Der Wachstumsprozess des Unternehmens entwickelte sich organisch durch kontinuierliche Innovation und Akquisitionen in den USA, Asien und Europa. Das Portfolio des geistigen Eigentums von De Nora umfasst derzeit mehr als 281 Patentfamilien. Die Familie De Nora besitzt 53,3 % des Aktienkapitals des Unternehmens. Snam S.p.A. ist ein Minderheitsaktionär mit etwa 21,6 % des Kapitals. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.denora.com//.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 - 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 - 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/.

