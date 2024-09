Startseite Erfolgreiche Teams als Schlüssel zum Unternehmenserfolg Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-11 09:45. Roman P. Büchler über die Bedeutung von Vertrauen, Engagement und Konsequenz. Erfolgreiche Teams sind kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Prinzipien: Vertrauen, Engagement und Konsequenz. Dies betont Roman P. Büchler, Gründer und Geschäftsführer der FORAN GmbH, verweist dabei auf die weitverbreitete Toleranz gegenüber dysfunktionalen Teams und warnt vor den erheblichen Risiken, die daraus für Organisationen entstehen können. "Wer toxisches Verhalten duldet, riskiert nicht nur die Gesundheit des Teams, sondern auch den Erfolg des gesamten Unternehmens", so Büchler. Die Toleranz gegenüber dysfunktionalen Teams, die oftmals als unvermeidliches Übel angesehen werden, könne zur Achillesferse eines Unternehmens werden. Viele Teams leiden unter einem Mangel an Vertrauen, scheuen Konflikte, zeigen fehlendes Engagement und übernehmen keine Verantwortung. Zudem würden persönliche Interessen nicht selten die gemeinsamen Ziele in den Schatten stellen, wodurch die gesamte Organisation gefährdet wird. Die Lösung? Ein rigoroser, proaktiver Ansatz, der sich den grundlegenden Dysfunktionen stellt und gesunde Teamdynamiken fördert. Roman P. Büchler beruft sich auf das Modell von Patrick M. Lencioni, das die fünf häufigsten Dysfunktionen eines Teams beleuchtet: Abwesenheit von Vertrauen, Angst vor Konflikten, fehlendes Engagement, keine Übernahme von Verantwortung und eine mangelhafte Ergebnisorientierung. Diese Dysfunktionen würden dazu führen, dass Teams nicht ihr volles Potenzial entfalten können und sogar Projekte ernsthaft gefährdet werden. Ein besonders kritischer Punkt sei die Abwesenheit von Vertrauen. Büchler betont: "Vertrauen ist das Fundament jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Ohne eine Kultur der offenen und ehrlichen Kommunikation, in der auch Schwächen, Ängste und Fehler besprochen werden können, bleibt die Grundlage eines Teams brüchig." Vertrauen entstehe nicht von heute auf morgen, sondern benötige Zeit, gemeinsame Erfahrungen und eine kontinuierliche Reflexion der Teammitglieder. Trotz der offensichtlichen negativen Auswirkungen würden dysfunktionale Teams in Unternehmen oft toleriert, sei es aufgrund von Fachkräftemangel oder anderen Gründen. Doch dies sei ein schwerwiegender Fehler, so Büchler. "Wir müssen uns von der Komfortzone verabschieden und aktiv gegen dysfunktionale Teamstrukturen vorgehen, auch wenn dies unbequem ist und Zeit sowie Disziplin erfordert", erklärt er. Langfristig könne nur durch eine bewusste Investition in die Teamentwicklung ein hohes Mass an Leistung und Erfolg erzielt werden. Büchler unterstreicht die Bedeutung der kontinuierlichen Teamentwicklung. "Ein erfolgreiches Team muss lernen, sich selbst zu organisieren und gegen Dysfunktionen aktiv vorzugehen", erläutert er. Das erfordere oft schwierige, aber notwendige Gespräche sowie eine klare Analyse der bestehenden Kommunikations- und Verhaltensmuster. Die fünf Dysfunktionen könnten dabei als wertvolle Orientierungshilfe dienen, um Handlungsbedarf zu identifizieren und unerwünschte Verhaltensmuster anzugehen. Für Büchler ist Vertrauen der Schlüssel zum Erfolg eines Teams. Es ermögliche den Mitgliedern, offen über Schwächen, Herausforderungen und Fehler zu sprechen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben. "Ehrliche Entschuldigungen und das gemeinsame Entwickeln von Lösungen fördern gegenseitige Hilfe und Weiterentwicklung", sagt der Experte. Wenn die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen erkannt und die Aufgaben entsprechend verteilt würden, könne das volle Potenzial eines Teams entfaltet werden. Für Roman P. Büchler ist es ein persönliches Anliegen, seine Expertise nach aussen zu tragen, um Organisationen in einer stets verändernden Welt zu begleiten. Neben zahlreichen Blogbeiträgen und spannenden YouTube-Videos spiegelt sein veröffentlichtes Buch " Die neue Leadership-DNA: Prinzipien für einen radikalen Umbau der Führung (https://www.amazon.de/Die-neue-Leadership-DNA-Prinzipien-radikalen/dp/35...)" seine Erfahrung und seinen breiten Wissensschatz wider. Wer auf der Suche nach neuen und innovativen Impulsen ist, wie sich Führung transformieren kann und sich schon heute für morgen ausrichtet, sollte einen Blick in das Werk werfen. Vor Kurzem erschien sein nächstes Buch " Der dynamikrobuste Strategieprozess: Strategiearbeit für unsichere Zeiten (https://www.amazon.de/dynamikrobuste-Strategieprozess-Strategiearbeit-un...)", das ab sofort bestellt werden kann. Weitere Informationen und Kontakt zu Roman P. Büchler finden Sie unter www.foran.ch (https://foran.ch) oder via LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/roman-p-büchler-9382a67b/). Roman P. Büchler ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der FORAN GmbH in St. Gallen in der Schweiz. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Verwaltungsrat, CEO und Unternehmensberater mit den Tätigkeits-Schwerpunkten Leadership-Mentoring, Teamentwicklung, Strategieentwicklung und digitale Transformation entschloss er sich, seinen Überzeugungen zu folgen. Er gründete die FORAN, um Führungskräfte und Organisationen zu begleiten und sie auf einer höheren Wirkungsebene zu unterstützen. Der Experte für Leadership, digitale Transformation und Organisationsberatung begleitet mit FORAN Unternehmen zwischen 500 und 1.500 Mitarbeitenden. Er ist Sparringspartner und Zukunftsstratege für Top-Führungskräfte und ganze Geschäftsleitungs-Teams auf dem Weg der dynamischen Weiterentwicklung. Er übt Mandate in den Verwaltungsräten namhafter Unternehmen aus und übernimmt regelmässig Interimsmandate in Führungsfunktionen. Damit stellt er seine innovativen und teils radikalen Thesen über erfolgreiche Führung selbst auf die Probe. Diese Verbindung zwischen innovativem Ideenreichtum und praktischer Anwendung schärft seine Sinne für das Wesentliche. Er sorgt so für neue Ansätze und kann diese neuen Strömungen schnell praktikabel anpassen. Darüber hinaus ist er regelmässig als Dozent in Universitäten und Weiterbildungszentren tätig. Als Autor hat er bereits zahlreiche Fachartikel publiziert und zwei Bücher zu den Themen digitale Transformation und strategisches IT-Management als Co-Autor herausgegeben. Sein drittes Buch ist gerade erschienen. Kontakt

FORAN GmbH

Roman P. Büchler

Haltelhusstrasse 1

9402 Mörschwil

+41 71 280 02 21

