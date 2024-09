Startseite Homewear und Nachtwäsche für die kalte Jahreszeit Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-11 06:50. Mix & Match sowie neue Wäschekollektionen von erwinmueller.de In der kalten Jahreszeit verbringt man wieder mehr Zeit in den vier Wänden und macht es sich in schicker Homewear und Nachtwäsche bequem. Bei der Mix & Match (https://de.erwinmueller.com/Waesche-Homewear/Homewear/Herren/Mix-Match) Kollektion von erwinmueller.de (https://www.erwinmueller.de) lassen sich Hosen, Shirts und Jacken nach Belieben miteinander kombinieren. Nachtwäsche und Freizeitanzüge überzeugen mit guter Passform und modernem Design. Persönlicher Lieblingslook mit Mix & Match

Hosen in verschiedenen Längen, Hoodies, Freizeitjacken, T-Shirts und Tops aus der Mix & Match Kollektion lassen sich nach Herzenslust miteinander kombinieren. Alle Teile können einzeln in verschiedenen Größen und Farben bestellt werden. Freizeitanzug für Sport und Entspannung

Sporteln im Partnerlook macht gleich doppelt so viel Spaß. Der REDBEST Sweat Freizeitanzug ist weich und angenehm zu tragen. Farbakzente für Damen in Pink, für Herren in Smaragdgrün. Neu ist der Nicki Damen-Freizeitanzug. In diesem schicken Outfit aus angenehm weicher Verwöhnqualität macht man immer eine gute Figur. Jacke mit gestrickten Ringeln, durchgehendem Reißverschluss und seitlichen Eingriffstaschen. Dazu wird die lange unifarbene Hose kombiniert. Bequeme Nachtwäsche

Mandala-Motive sind bei Heimtextilien äußerst beliebt, genauso wie bei Nachtwäsche. Das Oberteil des neuen REDBEST Single-Jersey Damen-Schlafanzugs ziert ein wunderschönes Mandala. Die zugehörige lange Hose ist allover mit Mandalas bedruckt. Im selben Design ist auch ein Nachthemd erhältlich. Luftig und leicht wirkt das Pusteblumen-Design auf dem legeren REDBEST Single-Jersey Damen-Schlafanzug. Wer Partnerlook liebt, wird von diesen Erwin Müller Schlafanzügen begeistert sein. Er trägt eine unifarbene Hose und ein Oberteil im Ringel-Look, bei ihr ist es genau umgekehrt. Die legere Schnittführung und die hautschmeichelnde Single-Jersey Qualität sorgen für hohen Tragekomfort. Schlafanzüge im sportlichen, maskulinen Look sind bei Herren besonders beliebt, das gilt vor allem für den REDBEST Single-Jersey Schlafanzug im Ringel-Design. Klassisch schön präsentiert sich der Erwin Müller Single-Jersey Herren-Schlafanzug. Sehr ansprechend ist das unifarbene Oberteil mit den gemusterten Blenden. Dazu wird eine Hose mit Allover-Krawattenmuster kombiniert. Den Schlafanzug gibt es in drei Farben und vielen verschiedenen Größen, auch in Lang- und Kurzgrößen. Firmenprofil Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht. Qualitätsmarke Erwin Müller - seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt. Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand. Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie "Das Versandhaus für die ganze Familie" wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken "Schlafen", "Wäsche & Homewear", "Bad", "Wohnen & Deko" sowie "Tisch & Küche" Artikel für die ganze Familie. Unter dem Stichwort "Themen" finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen "manutextur" mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit. Firmenkontakt

