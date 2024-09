Startseite Brandschutz-Forum in München findet am 22.11.24 statt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-10 19:49. Bayerns Bauminister Bernreiter spricht Grußwort und wird die Veranstaltung für vorbeugenden Brandschutz in München offiziell eröffnen Das Annual Meeting im Dezember des letzten Jahres war erneut ein voller Erfolg, wie das überragende Feedback der Teilnehmenden zeigte und das, obwohl es viele Veränderungen im Vorfeld gab: Neuer Veranstaltungsort, neue Referenten und mit der KAUPA Gruppe (https://kaupa-ingenieure.com/) ein neuer Kooperationspartner, der neben der seit 2012 perfekt performenden OECOTEC Gruppe (https://www.oekotec-gruppe.com/) erstmals seine Expertise in Sachen vorbeugender Brandschutz (https://www.brandschutz-forum-muenchen.de/)in die renommierte Fortbildungsreihe mit einbrachte. Die Mischung macht"s, wie der Volksmund zu sagen pflegt, und so bilden augenscheinlich OECOTEC vom Niederrhein und KAUPA aus Niederbayern ein "Dream-Team", welches das Forum auf dem erreichten Top-Niveau halten soll. Anerkennung für die seit mehr als einem Jahrzehnt gezeigte Leistung gibt es hierfür von berufener Stelle: Die offizielle Eröffnung durch Bayerns Bauminister höchstpersönlich! In diesem Jahr findet die Zusammenkunft am Freitag, 22. November 2024, in der Weltstadt mit Herz

und erneut im Hotel Leonardo Royal Munich statt. Alle Mitwirkenden wissen ganz genau, dass es schwierig werden wird, das großartige Feedback der letzten Jahre noch zu übertreffen. Die ausgewerteten Fragebögen sprechen eine deutliche Sprache. Sie belegen, dass hier sowohl praxisnahes Wissen vermittelt als auch im Zweifelsfall kontrovers über die entscheidenden Fragen des vorbeugenden Brandschutzes diskutiert wird. Diese Fortbildungsveranstaltung ist ein Garant für den offenen Diskurs zwischen Teilnehmenden und Referenten. Stillstand ist Rückschritt und deshalb wird es im Spätherbst wieder ein überaus anspruchsvolles Programm mit renommierten Referenten für die Teilnehmenden geben. Dipl.-Ing. Dr. Rainer Jaspers [OECOTEC GROUP (im Bild)] wörtlich: "Wir waren von Anfang an dabei und sind sehr zufrieden, dass KAUPA auch 2024 wieder mit an Bord sein wird. Alle dürfen sich schon heute auf eine zeichensetzende Veranstaltung im November freuen." Im Interview bekannte Dipl.-Ing. Roland Kaupa [KAUPA GRUPPE]: "Früher war ich nur Teilnehmer, was auch schon sehr interessant war, aber jetzt kann man selbst mitbestimmen über die Auswahl der Themen und Referenten sowie über die Personen, die eingeladen werden sollen. Das ist spannend!" Weitere Informationen: Brandschutz-Forum-München (https://www.brandschutz-forum-muenchen.de/) Das im Juli 2012 ins Leben gerufene Brandschutz-Forum-München wird von www.siegestor.net in Kooperation mit OECOTEC Gruppe und KAUPA Gruppe veranstaltet. Das Symposium hat sich in zu einem der wichtigsten Treffen dieser Art in Deutschland entwickelt. Hier wird über die aktuellen brandschutztechnischen Herausforderungen debattiert und anschließend fachlich sachlich analysiert. Firmenkontakt

