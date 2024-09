Tenable stellt AI Aware vor: Eine bahnbrechende Lösung für proaktive Sicherheit von KI und Large Language Models (LLMs)

COLUMBIA, Md. (10. September 2024) - Tenable® (http://de.tenable.com/), das Unternehmen für Exposure-Management, gab heute die Veröffentlichung von AI Aware bekannt, einer hochentwickelten Erkennungsfunktion, die schnell feststellen kann, ob Lösungen für künstliche Intelligenz im Einsatz sind und ob KI-bezogene Schwachstellen und Sicherheitsschwächen vorliegen. Die Funktion ist ab sofort in Tenable Vulnerability Management (https://de.tenable.com/products/vulnerability-management), der weltweit führenden Lösung für Exposure-Management, verfügbar. Tenable AI Aware liefert Erkenntnisse über Sicherheitslücken in KI-Anwendungen, -Bibliotheken und -Plugins, so dass Unternehmen KI-Risiken zuverlässig identifizieren und beseitigen können, ohne den Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen.

Die rasante Entwicklung und Akzeptanz von KI-Technologien in den letzten zwei Jahren hat große Cybersecurity- und Compliance-Risiken mit sich gebracht, denen Unternehmen proaktiv begegnen müssen, ohne dabei auf bewährte Best Practices zurückgreifen zu können. Folglich stehen Cybersecurity-Teams vor erheblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit KI, beispielsweise bei der Erkennung und Behebung von Schwachstellen, der Eindämmung von Datenlecks und der Unterbindung unbefugter KI-Nutzung.

Laut aktuellen Forschungsergebnissen von Tenable stellen mehr als ein Drittel der Sicherheitsteams fest, dass in ihrer Umgebung KI-Anwendungen eingesetzt werden, die möglicherweise nicht mittels formaler Prozesse bereitgestellt wurden. So fand Tenable in einem Zeitraum von 75 Tagen zwischen Ende Juni und Anfang September über 9 Millionen Instanzen von KI-Anwendungen auf mehr als 1 Million Hosts. Das Cybersecurity-Risiko einer uneingeschränkten KI-Nutzung wird durch die zunehmende Zahl von KI-Schwachstellen noch verschärft. Tenable Research hat mehrere Schwachstellen (https://de.tenable.com/security/research) in KI-Lösungen gefunden und veröffentlicht, unter anderem in Microsoft Copilot, Flowise und Langflow.

Mit AI Aware transformiert Tenable die proaktive Sicherheit für KI-Lösungen. Tenable AI Aware setzt Agents, passives Netzwerk-Monitoring, dynamisches Testen der Anwendungssicherheit und verteilte Scan-Engines gezielt dazu ein, zugelassene und nicht zugelassene KI-Software, KI-Bibliotheken und KI-Browser-Plugins zu erkennen und die damit verbundenen Schwachstellen aufzuspüren, um so die Risiken von Ausnutzung, Datenlecks und unberechtigtem Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Die kombinierte Bandbreite dieser verschiedenen Bewertungsmethoden ermöglicht die umfassendste Erkennung von KI im modernen Ökosystem.

[ Hier (https://videos.tenable.com/watch/GmFKjoYh9ztk4Cgevqnd6x) können Sie sich das Demo-Video zu Tenable AI Aware ansehen.]

"In dem Bestreben, mit dem durch KI eingeleiteten Wandel Schritt zu halten, sind Unternehmen auf der ganzen Welt mit voller Geschwindigkeit vorausgeeilt und haben dabei möglicherweise zahllose Risiken in Bezug auf Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance übersehen", so Shai Morag, Chief Product Officer bei Tenable. "Mehr noch als bei jeder anderen neuen Technologie, die wir kennen, gibt es zahlreiche Risikofaktoren zu berücksichtigen, insbesondere bei einer überstürzten Entwicklung und Implementierung. Tenable AI Aware ermöglicht Unternehmen einen sicheren Einsatz von KI und stellt sicher, dass ihre Sicherheitsmaßnahmen mit der schnellen Entwicklung von KI-Technologien Schritt halten."

Zusätzlich zur Erkennung von KI-Software und -Schwachstellen sind in Tenable Vulnerability Management, Tenable Security Center (https://de.tenable.com/products/security-center) und Tenable One (https://de.tenable.com/products/tenable-one) weitere wichtige AI Aware-Funktionen verfügbar:

- Dashboard-Ansichten bieten einen Überblick über die am häufigsten im Ökosystem festgestellte KI-Software, die wichtigsten Assets mit KI-bezogenen Schwachstellen sowie die am häufigsten von KI-Technologien genutzten Kommunikationsports.

- Shadow Software Development Detection deckt das unerwartete Vorhandensein von KI-Entwicklungsbausteinen in der Umgebung auf, wodurch Unternehmen in der Lage sind, ihre Initiativen mit den Best Practices des Unternehmens abzustimmen.

- Filter Findings for AI Detections ermöglicht es Teams, bei der Überprüfung der Ergebnisse von Schwachstellenbewertungen den Fokus auf Feststellungen mit KI-Bezug zu legen. In Kombination mit dem leistungsstarken Tenable Vulnerability Prioritization Rating (VPR) können Teams Schwachstellen, die durch KI-Programme und -Bibliotheken verursacht werden, effektiv bewerten und priorisieren.

- Asset-Centric AI-Inventory stellt bei der Überprüfung des detaillierten Profils eines Assets eine komplette Bestandsaufnahme von mit KI verbundenen Programmen, Bibliotheken und Browser-Plugins bereit.

Nehmen Sie teil am kommenden Tenable-Webinar mit dem Titel "Mitigating AI-Related Security Risks: Insights and Strategies with Tenable AI Aware" am 9. Oktober 2024 um 11:00 Uhr ET (17:00 Uhr MEZ), indem Sie sich hier (https://pt-br.tenable.com/webinars/mitigating-ai-related-security-risks-...) anmelden. Bitte beachten Sie, dass das Webinar in englischer Sprache abgehalten wird.

Weitere Informationen zu Tenable AI Aware finden Sie unter: https://de.tenable.com/products/vulnerability-management/ai-aware

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen - von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Mehr als 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

