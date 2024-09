Startseite Mexiko: Drogen-Rehabilitationszentrum Narconon feiert sein 26-jähriges Bestehen Pressetext verfasst von Frank Busch am Di, 2024-09-10 15:47. Freunde und Offizielle kamen am 17. August 2024 zu Narconon Mexiko: Teilnehmer, Absolventen und ihren Familien, um das Band für die prächtigen neuen Einrichtungen in Pedro Escobedo im mexikanischen Bundesstaat Querétaro zu zerschneiden und das 26-jährige Bestehen der Organisation zu feiern. Das neue Zentrum erweitert die Möglichkeiten von Narconon Mexiko, Hilfe zu leisten, erheblich. Angesichts der Tatsache, dass sich die Zahl der tödlichen Überdosen in Mexiko in den letzten 15 Jahren verdoppelt hat, ist Narconon unerlässlich, um das Blatt zu wenden. Gastredner der Veranstaltung Dr. Beatriz Mendez Garcia, Präsidentin des Rotary Clubs, Mexiko-Stadt Herr Alfonso Ruiz, der erste Absolvent von Narconon Mexiko, der später ein professioneller Triathlet und erfolgreicher Unternehmer wurde Francisco Boneta, Beauftragter für Suchtbekämpfung für den Bundesstaat Quintana Roo Dr. Diana Callejas, Direktorin der Internationalen Bruderschaft der sozialen Führungskräfte Mexikos Francisco Villa, Vizekanzler der Internationalen Bruderschaft sozialer Führungskräfte von Mexiko und Menschenrechtskoordinator der Nationalen

Bürgervereinigung Frau Zu Morales, Geschäftsführerin des kontinentalen Ausbildungszentrums von Narconon Lateinamerika Die Veranstaltung begann mit einer traditionellen Musikaufführung durch die Musikgruppe Los Tarantos. Der leitende Direktor von Narconon Mexiko, Eduardo Espinal, erzählte von den bewegenden Höhepunkten der 25 Jahre, in denen das Zentrum Menschenleben von den verheerenden Folgen des Drogenmissbrauchs und der Drogensucht gerettet hat. Dr. Callejas überreichte jedem Narconon-Mitarbeiter eine Medaille für ihre Hingabe und harte Arbeit. Herr Boneta überreichte den Narconon-Führungskräften und -Mitarbeitern eine Bestätigung der staatlichen Kommission für psychische Gesundheit und Sucht von Quintana Roo, auf der steht: "Das vom Menschenfreund L. Ron Hubbard entwickelte Narconon-Programm hat Tausenden von Menschen in Mexiko, Kolumbien und mehr als einem Dutzend Ländern auf der ganzen Welt Rehabilitations- und Präventionsdienste zur Verfügung gestellt. .... Seit mehr als 25 Jahren ist Narconon Mexiko ein Leuchtturm der Hoffnung für Menschen, die an Drogenabhängigkeit leiden. Wir danken Ihnen und würdigen Sie für das lebensrettende Narconon-Programm, das Familien wieder zusammenführt und Gemeinden in ganz Mexiko hilft." Seit mehr als 50 Jahren hat das Narconon-Programm das Leben unzähliger Menschen gerettet, die für immer an der Drogensucht verloren schienen. Narconon hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen effektiven Weg aus der Drogenabhängigkeit zu zeigen und die Gesellschaft dabei zu unterstützen, die Geißel des Drogenmissbrauchs weltweit zu bekämpfen. Narconon ist einzigartig unter den Drogenrehabilitationsprogrammen. Die Entzugsmethode von Narconon basiert auf der Entdeckung von L. Ron Hubbard, dass Drogenrückstände noch lange nach dem Drogenkonsum im Fettgewebe des Körpers verbleiben. Dieser bahnbrechende Weg befreit den Körper von diesen giftigen Substanzen. Einzigartig an dem Programm ist auch die Tatsache, dass es den körperlichen und seelischen Schmerz anspricht, der die Person dazu veranlasst hat, sich den Drogen zuzuwenden, und dazu beiträgt, dass sie nie wieder zu Drogen greift. Heute führen viele tausend Narconon-Absolventen ein drogenfreies Leben. Fakten zur Scientology-Religion

