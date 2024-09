Startseite Hotel Group: Hotel Investments AG Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-10 15:39. Hotel Group der Hotel Investments AG launcht neue Website www.hotel.group Die Hotel Investments AG freut sich, den Launch ihrer neuen Website www.hotel.group bekannt zu geben. Hotel Investments AG: Spezialisiert auf Hotelinvestitionen und -management Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Schweizer Unternehmen, das sich auf Hotelinvestitionen und -management spezialisiert hat. Mit einem umfangreichen Hotelportfolio in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt das Unternehmen mit ihren Partnern zu den renommierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in diesen Märkten. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Erwerb, der Expansion und der Verwaltung von Hotelimmobilien sowohl für den Eigenbestand als auch für ihre Joint Venture Partner. Hotel Group Deutschland, Österreich & Schweiz Die Hotel Group der Hotel Investments AG hat sich als wichtiger Akteur im Hotelmarkt etabliert. Mit einem klaren Fokus auf Stadthotels in den größten Städten der drei Länder bietet die Hotel Investments AG ihren Hotelbetreiber-Partnern maßgeschneiderte Lösungen für die Hotelexpansion und den erfolgreichen Hotelbetrieb. Hotelinvestor und Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz Als erfahrene Hotelinvestoren mit renommierten Hotelbetreiber-Partnern bietet die Hotel Group der Hotel Investments AG optimale Bedingungen für den nachhaltigen Werterhalt und die Wertsteigerung von Hotelimmobilien. Die starke Marktkenntnis und strategische Herangehensweise der Hotel Investments AG haben in den letzten Jahren zu einem stetigen Wachstum geführt. Hotelexpansion der Hotel Group der Hotel Investments AG: Wachstum und Entwicklung Der Fokus der Hotel Investments AG liegt auf der gezielten Hotelexpansion, insbesondere in innerstädtischen Lagen mit hoher Nachfrage. Mit flexiblen Pachtverträgen und umfassender Unterstützung bei der Integration neuer Hotelimmobilien, bietet die Hotel Group der Hotel Investments AG maßgeschneiderte Lösungen für ihre Hotelbetreiber-Partner. Hotelankauf und Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz Die Hotel Group der Hotel Investments AG ist kontinuierlich auf der Suche nach neuen, attraktiven Hotelimmobilien, um ihr Portfolio zu erweitern. Insbesondere betreiberfreie Stadthotels in der DACH-Region stehen im Fokus. Immobilieneigentümer, die an einem Verkauf oder einer Verpachtung interessiert sind, finden in der Hotel Group der Hotel Investments AG einen zuverlässigen Partner. Hotel Group: Hotel Investments AG Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden primär Stadthotels, wenn möglich betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Hotelinvestor Holger Ballwanz. Hotelankauf & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz Angebote von Eigentümern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: www.hotel.group

www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

-

-

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

