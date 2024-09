Startseite Teamgeist stärken - SWAN startet ins Ausbildungsjahr 2024/25 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-10 11:51. Augsburg, 10.09.2024 - Die SWAN GmbH startet mit drei neuen Auszubildenden und zwei dualen Student:innen in das Ausbildungs- und Studienjahr 2024/25. Damit bildet SWAN aktuell 14 Nachwuchskräfte aus - fünf duale Student:innen und neun Auszubildende. In einer gemeinsamen On-Boarding-Woche lernen die angehenden Fachkräfte das Projekthaus für SAP Logistik und ihre Kolleg:innen kennen. Die Ausbildung von eigenen Expert:innen für SAP Logistics ist für SWAN eine wichtige Säule, um dem Fachkräftemangel der Branche zu begegnen. Für die drei Auszubildenden im Bereich Fachinformatik für Anwendungsentwicklung sowie zwei dualen Student:innen zum Bachelor of Science, International Management for Business and Information Technology (IMBIT) starteten Ausbildung und Studium mit dem Besuch der drei größten SWAN Standorte Augsburg, Giebelstadt und Nürnberg. Ebenfalls mit auf Tour waren vier Praktikant:innen sowie drei Junioren aus der SAP-Beratung und dem Vertrieb, die zeitgleich bei SWAN begonnen hatten. Neben dem Networking mit den Bestandskolleg:innen stand auch ein umfangreiches Rahmenprogramm auf dem Plan. Kicker-Sessions an den Standorten, ein Bowlingabend sowie gemeinsame Mittag- und Abendessen stärkten daneben das Wir-Gefühl unter den Nachwuchskräften. "Uns ist es wichtig, dass unsere Nachwuchskräfte gleich von Anfang möglichst viele ihrer Kolleg:innen persönlich treffen", sagt Sahin Aydin, Ausbilder und Trainer bei der SWAN. "Das baut Berührungsängste für die spätere Zusammenarbeit ab und schafft schnell ein Zughörigkeitsgefühl zum Team der SWAN." SWAN On-Boarding-Woche: Von Nachwuchskräften für Nachwuchskräfte Das Programm der Einführungswoche wurde von den Auszubildenden und Student:innen des ersten Lehr- bzw. Studienjahres gestaltet. Die Erarbeitung erfolgte in Projektform nach der SWAN Projektmethodik mit zwei Projektleiter:innen. Eigeninitiativ und eigenverantwortlich wurden Aufgaben identifiziert und verteilt, deren Status über das Projektmanagement-Tool getrackt und die Kommunikation mit anderen Abteilungen wie der Geschäftsleitung, Business Administration, Marketing oder Human Resources vorangetrieben. "Indem wir sie die Woche eigenständig planen lassen, holen wir unsere Auszubildenden und Studierenden ganz bewusst aus ihrer Komfortzone", sagt Günter Eckert, Leiter der SWAN Academy. "Dabei ist es immer wieder spannend zu sehen, wie sie in ihren Rollen aufgehen und an diesem Projekt wachsen. Uns ist es wichtig, dass wir ihnen einen sicheren Rahmen mit offener Fehler- und Unterstützungskultur bieten, um sich auf den späteren Alltag im Projektgeschäft vorzubereiten." Softskill-Förderung für die Fachkräfte von morgen Neben einer fundierten und praxisorientierten fachlichen Ausbildung in der SWAN Academy, legt SWAN großen Wert auf die Ausbildung und Förderung von Softskills. In mehreren Workshops erhielten die Nachwuchskräfte einen persönlichen Methodenkoffer, der ihnen ihren Arbeitsalltag erleichtern soll. Dazu zählten etwa Schulungen zum Zeit- und Selbstmanagement, Tipps und Tricks rund um das Thema Selbstfürsorge sowie die Grundlagen einer gelungenen Meeting- und Feedbackkultur. Die Basis für die Kommunikation und Zusammenarbeit bei der SWAN legen die vier Unternehmenswerte "Respekt und Wertschätzung", "Flexibilität", "Vertrauen und Transparenz" sowie "Teamgeist". Daher widmet die SWAN ihnen einen eigenen Workshop, um die Auszubildenden und Student:innen mit den Umgangsformen des Unternehmens vertraut zu machen. Und ihnen die Möglichkeit zu geben, den Spirit der SWAN von Beginn an mitzugestalten. Eigene Nachwuchskräfte gegen den Fachkräftemangel SWAN legt großen Wert auf die Nachhaltigkeit der Ausbildung, um die eigenen Fachkräfte von Beginn an optimal zu fördern. Ein wichtiges Ziel ist es, Auszubildende und Student:innen nach ihrem Abschluss als Expert:innen im Unternehmen zu halten. Zum Abschluss des vergangen Studiensemesters und Ausbildungsjahres konnte SWAN drei Studierende und einen Auszubildenen in die Festanstellung übernehmen. "Fachkräfte im SAP-Logistik-Bereich sind rar", betont Alexander Bernhard, Geschäftsführer der SWAN GmbH. "Daher legen wir großen Wert darauf, für alle Karrierestufen ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Den Grundstein legen wir mit unserem praxisnahen Ausbildungsansatz. Wir sind stolz darauf, dass wir uns hier zu einem etablierten und beliebten Ausbildungsunternehmen entwickelt haben und wir unsere Ausbildungs- und Studienplätze jedes Jahr sehr zeitig und mit wirklich tollen, jungen Menschen besetzen können. In Kombination mit einer überdurchschnittlich hohen Übernahmequote lässt mich das optimistisch in unsere Zukunft als SAP Beratungshaus blicken." Über SWAN GmbH

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg, Walldorf und Weiden in der Oberpfalz implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne. Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von hochautomatisierten Distributionslagern als auch bei der Produktionsintegration und der Transport-Disposition. Unkompliziert und flexibel ermöglicht die vor 12 Jahren gegründete SWAN ihren über 140 Mitarbeiter:innen ein optimales Arbeitsumfeld für Experten und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen "New-Way-of-Working"-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander - das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH. Weitere Informationen: www.swan.de Firmenkontakt

