Publikumsmagnet ALEXA feiert 17. Geburtstag

Mit Schwung in die Zukunft

Im Jahr 2007 startete die Erfolgsgeschichte des ALEXA am Alexanderplatz (https://www.alexacentre.com/). Seitdem hat sich das Shoppingcenter im Herzen von Berlin fest an der Spitze der deutschen Shoppingcenterlandschaft etabliert. Mit seinem passgenauen Mieter- und Markenmix, dem abwechslungsreichen Freizeitangebot und der hohen Aufenthaltsqualität gehört das Center zu den beliebtesten Einkaufsadressen der Hauptstadt. Jedes Jahr zählt das Center viele Millionen Besucherinnen und Besucher aus Berlin und der ganzen Welt. Am 14. September feiert das ALEXA seinen 17. Geburtstag und lädt von 11 bis 18 Uhr zu einer großen Party mit funkelnden Stelzenläufern, Glücksrad und weiteren Überraschungen ein. Fans des ALEXA haben beim großen Instagram-Gewinnspiel die Chance, einen von 17 wertvollen Preisen zu gewinnen, die Shops des ALEXA gespendet haben. Die Teilnahme ist kostenlos.

"Der 17. Geburtstag ist ein guter Anlass, um "danke" zu sagen. Danke an unsere treue Kundschaft, die Mieter und Geschäftspartner. Danke, dass Sie alle das ALEXA schon so lange begleiten und zu dem machen, was es ist: Ein Hotspot für erstklassige Shoppingerlebnisse und gute Unterhaltung mitten in Berlin", sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. "Zugleich blicken wir mit Freude nach vorne. Wir werden auch in Zukunft alles geben, damit die Menschen im ALEXA weiterhin das perfekte Shoppingvergnügen in einzigartiger Atmosphäre genießen können."

Das ALEXA - auf einem guten Weg in die Zukunft

Der 17. Geburtstag des ALEXA ist ein guter Zeitpunkt, zuversichtlich nach vorne zu schauen, denn das Center ist stark auf dem Markt positioniert. Seit Jahren weist das ALEXA eine hohe Vermietungsquote von rund 98 Prozent auf. Die Nachfrage nach Mietflächen nimmt beständig zu. Da die Bevölkerungszahlen der Metropole Berlin weiterhin steigen, sind auch die Zukunftsaussichten für das ALEXA günstig. Der Bezirk Mitte, der schon heute zu den bevölkerungsreichsten in Berlin gehört, soll in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden und Platz für neue Bewohner schaffen - potenzielle neue Kunden für das ALEXA und die Anrainer des Alexanderplatzes. Nicht zuletzt stärkt der attraktive Branchenmix das ALEXA für die Zukunft. Die gelungene Mischung aus Einkaufserlebnis, Service-, Freizeit- und Entertainmentangebot sowie kulinarischen Highlights ist der differenzierende Erfolgsfaktor. Dem ALEXA Management unter der Leitung von Sonae Sierra gelingt es stets, die passenden Handelskonzepte für das Center zu gewinnen: Die Immobilienexperten kennen die Bedürfnisse der Kundschaft und spüren sowohl Trends als auch Marktneuheiten auf. Damit werden die Stärken des ALEXA kontinuierlich ausgebaut - heute und auch in Zukunft.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier (https://www.alexacentre.com/) oder bei Facebook (https://www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter) und Instagram (https://www.instagram.com/alexacentre/).

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901

http://www.neumann-pr.de/