Startseite Althea exklusiv auf der "Viszeralmedizin 2024" in Leipzig Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-09 12:39. Als eines der führenden Unternehmen für hochwertige Endoskope und medizinischen Sachbedarf ist Althea Deutschland auf der diesjährigen Messe "Viszeralmedizin 2024" vertreten. Hier präsentiert Althea sein großes Angebot an modernsten Utensilien, seinen umfassenden Reparatur-Service für defekte Geräte und seinen neuen Online-Shop. Der Messestand von Althea Deutschland auf der "Viszeralmedizin 2024" verspricht einer der Höhepunkte der diesjährigen Messe in Leipzig zu werden. Neben aktuellen Produktinnovationen erhalten Ärzte, Einkäufer und Medizintechniker Informationen über den Reparatur-Service und den neuen E-Shop des Herstellers. Vom 02. bis zum 05. Oktober 2024 trifft sich auf dem Messegelände Leipzig alles, was in der modernen Viszeralmedizin Rang und Namen hat. Darum ist das Team von Althea Deutschland selbstverständlich auch vertreten und gibt tiefe Einblicke in aktuelle Produktentwicklungen und seinen anerkannten Reparatur-Service. Unsere Besucher erhalten Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unseren Endoskop-Reparaturen, Ultraschall-Reparaturen, generalüberholten Endoskopen, Leihgeräten, starren Optiken und den Produkten unserer Hausmarke Althea. Außerdem informieren unsere Mitarbeiter Sie über unsere Schulungen zur Schadensprävention sowie alle weiteren Leistungen von Althea Deutschland und stellen unseren neuen E-Shop vor. Auf der diesjährigen "Viszeralmedizin 2024" in Leipzig beweisen wir, dass Erfahrung und Know-how sich auszahlen. Als Hersteller hochwertiger Endoskopiegeräte nutzen wir unser gesammeltes Wissen aus über 25 Jahren zur fachgerechten Reparatur defekter medizinischer Endoskope. Mit aussagekräftigem Anschauungsmaterial für unsere Instandsetzungen wie Zugseilen und Kontrollkörpern zeigen wir live vor dem Publikum, wie unsere ausgebildeten Fachkräfte die hohen Qualitätsansprüche an unsere Reparatur-Dienstleistungen gewährleisten und einhalten. Mit den neuesten Eigenprodukten im Gepäck geben wir Besuchern, Ärzten, Klinikpersonal und Einkäufern die einmalige Gelegenheit, unser Unternehmen, unsere Arbeit sowie unsere Produkte hautnah zu erleben und unser Team persönlich kennenzulernen. Während der gesamten Messezeit finden Sie uns an unserem Stand mit der Nr. C.760 . Wir laden Sie herzlich ein, uns dort zu besuchen und freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen! Verkauf, Reparatur und Wartung von gebrauchten medizinischen Endoskopen und Ultraschallsonden sowie Verkauf eigener Endoskope. Kontakt

Althea Deutschland GmbH

Christine Strobel

Im Goldäcker 14

88630 Pfullendorf

07552 928010

