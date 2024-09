Startseite 70 Jahre CERN Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-09 12:25. Vakuumtechnologie von Pfeiffer Vacuum ermöglicht seit Beginn bahnbrechende Experimente Die Europäische Organisation für Kernforschung CERN feiert ihr 70. Jubiläum. Zu den Gratulanten beim offiziellen Festakt am 3. September in Berlin zählte auch Pfeiffer Vacuum. Das Unternehmen, das zur globalen Busch Group gehört, ist seit der Gründung ein enger Partner der Forschungseinrichtung und hat mit seinen Vakuumlösungen einen bedeutenden Beitrag zu den bahnbrechenden Entdeckungen des CERN geleistet. Vakuumtechnik ermöglicht wegweisende Erkenntnisse Zuverlässige, leistungsfähige Vakuumtechnik ist von Beginn an die Grundlage der Experimente und Entwicklungsprojekte am CERN. Im Jahr 1958 revolutionierte Pfeiffer Vacuum mit der Erfindung der ersten Turbomolekularpumpe (https://www.pfeiffer-vacuum.com/global/de/products/vacuum-pumps/turbopum...) die Untersuchungen der Forschungsorganisation. Dank dieser Innovation wurde es möglich, in den ersten großen Teilchenbeschleunigern das dort benötigte ölfreie Ultrahochvakuum zu erzeugen. Seitdem sind die Vakuumlösungen von Pfeiffer Vacuum Wegbereiter für die bahnbrechenden Erkenntnisse des CERN und kommen zum Beispiel auch im berühmten Large Hadron Collider (LHC) - dem leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger der Welt - zum Einsatz.

Die durchgeführten Experimente haben das menschliche Wissen in den vergangenen Jahrzehnten bedeutend vorangebracht: neben dem Verständnis des Universums auf subatomarer Ebene ist auch das World Wide Web ein Ergebnis der Forschungen am CERN. Forschung an den Grenzen der Technologie Beim Festakt in Berlin hatten Sami Busch, Miteigentümer und Co-CEO der Busch Group, und Andreas Schopphoff, Head of Market Segment R&D bei Pfeiffer Vacuum, Gelegenheit, die außergewöhnlichen Leistungen der Wissenschaftler am CERN Revue passieren zu lassen. Sami Busch sagt: "Zum 70. Jubiläum des CERN drücken wir den Forscherteams unseren höchsten Respekt aus. Ihre Experimente erweitern die Grenzen unseres Wissens und basieren auf der fortschrittlichsten Technologie unserer Zeit. Wir sind stolz, dass unsere Vakuumlösungen seit Beginn Teil dieser Erfolge sind." Dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem CERN und Pfeiffer Vacuum werden Lösungen für die komplexesten vakuumtechnischen Herausforderungen gemeinsam gefunden. Andreas Schopphoff erklärt: "Aufgrund der Einzigartigkeit der Untersuchungen sind immer wieder neue, maßgeschneiderte Produktentwicklungen notwendig, die unsere Experten in enger Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern konzipieren. Eine unserer ersten Turbopumpen wurde an das CERN geliefert und Pfeiffer Vacuum wird auch in Zukunft weiterhin modernste Vakuumtechnologien entwickeln, um die anspruchsvollen Anforderungen der Forschungseinrichtung zu erfüllen und ihre wissenschaftlichen Entdeckungen voranzutreiben!" Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeitende und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.

Pfeiffer Vacuum gehört zur Busch Group, die weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen ist. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions.

