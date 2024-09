Startseite Hotelimmobilienexperte Deutschland, Österreich & Schweiz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-09 07:26. Holger Ballwanz Immobilien - Ihr Hotelimmobilienexperte Deutschland, Österreich & Schweiz Holger Ballwanz Immobilien - Ihr Hotelimmobilienexperte Deutschland, Österreich & Schweiz für maßgeschneiderte Lösungen Als renommierter Hotelimmobilienexperte unterstützt Holger Ballwanz Immobilien (www.ballwanz.immobilien) eine breite Zielgruppe: von Hoteleigentümern, Hotelinvestoren, Hotelbetreibern und privaten Investoren bis hin zu institutionellen Investoren, Bauträgern und Projektentwicklern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dank langjähriger Erfahrung und umfassendem Branchenverständnis bietet Holger Ballwanz Immobilien erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Vermittlung, Beratung, Bewertung und Projektentwicklung von Hotelimmobilien. Hotelimmobilienvermittlung durch erfahrene Hotelimmobilienexperten Deutschland, Österreich & Schweiz Die Hotelimmobilienexperten von Holger Ballwanz Immobilien sind auf die erfolgreiche Vermittlung von Hotelimmobilien spezialisiert - sowohl im Verkauf, Ankauf als auch bei der Verpachtung. Sie begleiten ihre Kunden durch den gesamten Prozess und sorgen dafür, dass sie von einem breiten Netzwerk und tiefgreifender Marktkenntnis profitieren. Das Ziel ist es, die richtigen Käufer oder Betreiber zu finden, die optimal zu den jeweiligen Hotelimmobilien passen. Beratung durch erfahrene Hotelimmobilienexperten Deutschland, Österreich & Schweiz Das Beratungsteam von Holger Ballwanz Immobilien bietet innovative und praxisnahe Lösungen, um Geschäftsmöglichkeiten präzise zu bewerten und ungenutzte Potenziale zu erkennen. Als erfahrene Hotelimmobilienexperten wissen sie, wie wichtig fundierte Empfehlungen sind, um langfristige und gewinnbringende Entscheidungen zu treffen. Ob strategische Planung, Analyse oder Entwicklungsmöglichkeiten - das Team steht seinen Kunden stets beratend zur Seite. Hotelimmobilienbewertungen durch Hotelimmobilienexperten für fundierte Entscheidungen Das Bewertungsteam von Holger Ballwanz Immobilien bietet unabhängige und präzise Hotelimmobilienbewertungen für Einzelobjekte oder ganze Portfolios. Die Hotelimmobilienexperten liefern transparente Marktwerteinschätzungen, die es den Kunden ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Eigentümer dabei, den wahren Wert ihrer Hotelimmobilie zu ermitteln und das bestmögliche Ergebnis für Verkauf, Verpachtung oder Weiterentwicklung zu erzielen. Vermittlung von Hotelbetreibern und Hotelinvestoren durch Hotelimmobilienexperten Deutschland, Österreich & Schweiz Holger Ballwanz Immobilien bietet als Hotelimmobilienexperte eine spezialisierte Vermittlung von Hotelbetreibern und Hotelinvestoren. Dank eines umfangreichen Netzwerkes und tiefgreifender Branchenkenntnisse identifizieren die Hotelimmobilienexperten von Holger Ballwanz Immobilien geeignete Partner für Ihre Hotelimmobilie. Wenn Sie einen erfahrenen Betreiber für die langfristige Pacht oder einen Investor für den Erwerb Ihrer Hotelimmobilie suchen - das Team stellt sicher, dass die Partnerwahl optimal zu Ihrem Objekt passt und langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehungen entstehen. Dabei wird stets auf eine diskrete und effiziente Vermittlung geachtet, die individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt ist. Projektentwicklung mit Hotelimmobilienexperten an Ihrer Seite Von der Konzeption bis zur Umsetzung begleiten die Hotelimmobilienexperten von Holger Ballwanz Immobilien ihre Kunden bei der Entwicklung und Realisierung von Hotelprojekten. Sie helfen dabei, geeignete Investoren, Betreiber und Partner zu finden, um jedes Projekt erfolgreich und gewinnbringend zu realisieren. Was ist ein Hotelimmobilienexperte? Ein Hotelimmobilienexperte ist ein Fachmann, der sich auf die Beratung, Bewertung, Vermittlung und Entwicklung von Hotelimmobilien spezialisiert hat. Solche Experten verfügen über fundiertes Wissen und Erfahrung in der Hotelbranche sowie der Immobilienwirtschaft. Sie verstehen die besonderen Anforderungen und Herausforderungen, die beim Kauf, Verkauf, der Verpachtung oder dem Betrieb von Hotels auftreten, und bieten maßgeschneiderte Lösungen für Hoteleigentümer, Investoren, Betreiber, Bauträger und Projektentwickler. Die Aufgaben eines Hotelimmobilienexperten umfassen: - Vermittlung von Hotelimmobilien: Hotelimmobilienexperten bringen Eigentümer, Investoren und Betreiber zusammen, um den Verkauf oder die Verpachtung von Hotels abzuwickeln. - Bewertung von Hotelimmobilien: Hotelimmobilienexperten führen professionelle Markt- und Standortanalysen durch, um den genauen Wert von Hotelimmobilien zu ermitteln. - Beratung: Hotelimmobilienexperten beraten ihre Kunden hinsichtlich der besten Nutzung, strategischer Investitionen und Entwicklungsmöglichkeiten. - Projektentwicklung: Hotelimmobilienexperten unterstützen Bauträger und Entwickler bei der Planung, Finanzierung und Umsetzung neuer Hotelprojekte. Diskrete Off-Market-Vermittlung von Hotelimmobilien durch Hotelimmobilienexperten Holger Ballwanz Immobilien bietet als erfahrener Hotelimmobilienexperte eine diskrete Off-Market-Vermittlung von Hotelimmobilien an. Bei dieser exklusiven Vorgehensweise werden Hotelimmobilien ohne öffentliche Bekanntmachung an ausgewählte, geprüfte Investoren und Betreiber vermittelt. Dies ermöglicht es Hoteleigentümern, ihre Immobilie im vertraulichen Rahmen zu verkaufen oder zu verpachten und gleichzeitig unnötige Marktgeräusche zu vermeiden. Durch ein breites Netzwerk und enge Beziehungen zu Hotelinvestoren und Hotelbetreibern gewährleistet Holger Ballwanz Immobilien eine zielgerichtete und erfolgreiche Vermittlung, die individuell auf die Anforderungen des Eigentümers zugeschnitten ist. Die Off-Market-Strategie ist ideal für Kunden, die Wert auf Diskretion und maßgeschneiderte Lösungen legen. Kontakt zu Ihrem Hotelimmobilienexperten Deutschland, Österreich & Schweiz: Holger Ballwanz Immobilien Profitieren Sie von der langjährigen Expertise von Holger Ballwanz Immobilien als Hotelimmobilienexperte. Das erfahrene Team hilft Ihnen, den optimalen Erfolg für Ihre Hotelimmobilie zu erreichen - sei es durch Verkauf, Verpachtung oder die Weiterentwicklung Ihres Projektes. Setzen Sie auf fundiertes Fachwissen und ein starkes Netzwerk, um Ihre Ziele effizient und gewinnbringend zu erreichen. Kontaktieren Sie Holger Ballwanz Immobilien und lassen Sie uns gemeinsam den Erfolg Ihrer Hotelimmobilie sicherstellen. Weitere Informationen: www.hotel.estate

www.hotel-investments.ch

www.hotelinvestor.ag

www.hotelbetreiber.ag

www.ballwanz.immobilien Über Holger Ballwanz Immobilien: Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region. Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten. Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören: - Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

- Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

- Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

- Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

- Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

- Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

- Wohnanlagen Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler: - Vermittlung von Gewerbeimmobilien

- Ankauf von Gewerbeimmobilien

- Verkauf von Gewerbeimmobilien

- Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

- Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

- Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden. Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern. Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. Weitere Informationen: www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

