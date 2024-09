Kenia Safari Reisen als perfekte Kombination aus Strandurlaub und Safariabenteuer

Reisen bietet die einzigartige Möglichkeit, die Welt aus einer ganz anderen Perspektive kennen zu lernen und neue Abenteuer zu erleben. Auf der anderen Seite wollen sich viele Menschen einfach nur vom stressigen Alltag erholen. Wie lassen sich nun Entdeckungsmöglichkeiten und einzigartige Erlebnisse mit erholsamen und entspannten Urlaubstagen verbinden? Reisen nach Kenia sind eine perfekte Möglichkeit. Denn auf einer Kenia-Reise lassen sich Strandurlaub und Safari auf faszinierende Weise miteinander verbinden. Kenia Safari Reisende können sowohl die Schönheit der Küste genießen als auch die Wildnis der Nationalparks bestaunen. Kenia Safari Reisen sind deshalb besonders reizvoll, weil sie sowohl Entspannung am Strand als auch spannende Abenteuer in der afrikanischen Wildnis bieten. Für die optimale Kombination aus Abenteuer und Erholung empfehlen sich die Angebote von kenia-safari-reisen.de. Auf diesem spezialisierten Reiseportal haben Kenia-Experten fertige Kombinationen aus Strandurlaub und Safari zusammengestellt, die den Kenia-Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Kenia-Safari-Reisende genießen die Schönheit der Küste und die Wildnis der Nationalparks, erleben Abenteuer und Entspannung in perfektem Einklang.

Traumhafte Kenia-Safari-Reise: Strandparadies am feinsandigen Galu Beach

Ein guter Tipp ist zum Beispiel die Kombination eines Strandurlaubs im Neptune Paradise Beach Resort & Spa mit einer dreitägigen „Kilimanjaro Safari“. Das 4-Sterne Neptune Paradise Beach Resort & Spa am feinsandigen Galu Beach an der Südküste Kenias ist ein idealer Ausgangspunkt für eine solche Kenia-Safari-Reise. Das Resort wurde vor einigen Jahren renoviert und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen All-Inclusive-Urlaub. Die Anlage besticht durch ihre direkte Strandlage und die idyllische Umgebung eines gepflegten Palmengartens. Kenia-Safari-Reisende wohnen in landestypischen Rundbungalows mit Makuti-Dächern, die sich inmitten einer tropischen Gartenanlage verteilen. Der große Süßwasserpool, umgeben von einer Liegewiese, lädt zum Entspannen ein. Mehrere Restaurants und Bars sorgen für kulinarische Abwechslung und Genuss. Alle Zimmer des Resorts sind komfortabel ausgestattet und verfügen entweder über einen Balkon oder direkten Zugang zum Garten. Die Verpflegung umfasst ein umfangreiches All-Inclusive-Angebot, bei dem Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform serviert werden. Darüber hinaus stehen verschiedene Sportmöglichkeiten wie Beachvolleyball, Tennis und Wassergymnastik zur Verfügung. Wellness- und Beautyanwendungen werden ebenfalls angeboten.

Kenia-Safari-Reise mit echten Abenteuern: Afrikanische Wildnis hautnah erleben

Nach erholsamen Tagen am Strand beginnt das Abenteuer mit der Kilimanjaro Jeep Safari. Diese Kenia Safari führt die Reisenden durch die beeindruckenden Landschaften der Nationalparks Tsavo West und Amboseli, die für ihre beeindruckende Tierwelt und den atemberaubenden Blick auf den Kilimanjaro bekannt sind. Am frühen Morgen des ersten Tages der Kenia Safari werden die Safarigäste in ihrem Hotel abgeholt und fahren durch Mombasa in Richtung Tsavo West Nationalpark. Nach einem kurzen Stopp an einer Raststätte geht es weiter entlang des Tsavo-Flusses und vorbei am Rhino-Schutzgebiet. Die erste Pirschfahrt dauert bis zum Mittagessen in der Kilaguni Serena Lodge. Diese Lodge liegt mitten im Tsavo West Nationalpark und bietet eine traumhafte Umgebung. Ein eigenes Wasserloch lockt täglich viele Tiere an. Die aus Stein erbaute Lodge verfügt über komfortable Zimmer, ein Restaurant mit Blick auf das Wasserloch, eine Bar und einen Souvenirshop. Ein Swimmingpool sorgt für Abkühlung und Entspannung. Am Nachmittag steht eine weitere Pirschfahrt zu den Mzima Springs auf dem Programm, wo man Krokodile und Flusspferde beobachten kann. Nach der Rückkehr in die Lodge genießen die Reisenden ihr Abendessen und können den Tag entspannt ausklingen lassen. Am zweiten Tag der Kenia Safari geht es nach einem zeitigen Frühstück weiter in den Amboseli Nationalpark. Auf dem Weg dorthin passieren die Kenia Safari Reisenden die Chyulu Hills und das Massai-Gebiet. Nach einer aufregenden Pirschfahrt und dem Einchecken in der Amboseli Serena Lodge gibt es Mittagessen und eine kurze Pause. Harmonisch in die Landschaft eingebettet bietet die Lodge eine zauberhafte Kulisse vor dem Kilimanjaro, zu der auch ein Swimmingpool und ein offenes Restaurant gehören. Am Nachmittag folgt eine weitere Pirschfahrt, bei der zahlreiche Tierarten beobachtet werden können. Der Abend klingt mit einem Abendessen und gemütlichem Beisammensein in der Lodge aus. Am letzten Tag der Kenia Safari starten die Reisenden früh zur letzten Pirschfahrt, um vielleicht Löwen bei der Jagd zu beobachten. Nach einem ausgiebigen Frühstück in der Lodge geht es zurück Richtung Küste, wobei unterwegs ein Mittagessen eingenommen wird. Am späten Nachmittag erreichen die Kenia Safari Reisenden ihr Strandhotel. Diese Kombination aus Strandurlaub und Safari bietet ein unvergessliches Erlebnis in Kenia.

