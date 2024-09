Startseite KLANGfest 2024 mit Smart & Nett Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2024-09-05 20:00. Auch beim diesjährigen KLANGfest des VUT-Süd am Samstag, den 7. September 2024 sind Smart & Nett vertreten. Diesmal mit drei ausgewählten Top-Acts auf der Bühne: NILO, KILDAN sowie Tonland. Am Ausstellerstand werden neue und bekannte Musiker mit spannenden Meet & Greets vertreten sein. Wie bereits im Vorjahr findet das KLANGfest im Münchner Werksviertel statt. Ab 14:00 Uhr starten die Konzerte auf den 3 Bühnen. Schon ab 11 Uhr gibt es interessante Workshops und Podiumsdiskussionen.

Smart & Nett empfangen währenddessen im Ausstellerzelt Musiker und Gäste: Den Beginn macht um 16:00 Uhr Sabine Leitner, vielseitige Flamenco-Tänzerin im der Künstleragentur Smart & Nett. Ihr folgt um 16:30 Uhr Quiet Traffic alias Produzent Stefan Göls, der in diesem Jahr sein Album „Movimiento“ bei Smart & Nett veröffentlichte. Um 18:15 Uhr kann man Herr Dennehy gratulieren, seine erste Single „Yellow And Blue” aus dem geplanten Album erscheint am 6. September. Die in Deutschland lebende Japanerin NILO wird um 18:45 Uhr am Stand sein, nachdem sie bereits um 17:30 Uhr im Werk7 mit Bossa Nova Songs zu hören war. Bereits bei der Pressekonferenz hat sie das Publikum begeistert. Um 19:45 folgt ein Meet & Greet mit KILDAN, der anschließend um 21:30Uhr im Werk7 mit großer Band zu orientalischen Klängen einlädt. Ihm folgen um 20.30 Uhr Tonland, das beliebte Popduo, das bereits im vorletzten Jahr dabei war und um 19:15 in der Nachtkantine die Bühne bespielt. Außerdem gibt es die Möglichkeit mit Smart & Nett ins Gespräch zu kommen und die Agentur, das Label oder den Verlag näher kennenzulernen. Eine tolle Gelegenheit, Zusammenarbeit oder Kooperation anzusprechen oder einfach mal „Hallo“ zu sagen. Oder sich ein Ticket zu sichern: Für „Chapeau Château“, die Jubiläumsveranstaltung von Smart & Nett am 10. Oktober im Schloss Kempfenhausen. 24 Konzerte unterschiedlicher Genres sind auf dem KLANGfest bis in den späten Abend geboten, daneben Künstlerinterviews in der Medienlounge sowie offene Diskussionsrunden und verschiedene Infostände. Weitere Infos: https://klangfest-muenchen.de/. Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.