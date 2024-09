Startseite Jeepsafari in Kenia: Ein Abenteuer in der Wildnis Afrikas Pressetext verfasst von pr-partners am Do, 2024-09-05 17:58. Reisen und Safaris sind einzigartige Möglichkeiten, neue Kulturen und beeindruckende Landschaften kennen zu lernen. Kenia bietet mit seiner reichen Tierwelt und atemberaubenden Naturschönheiten die perfekte Kulisse für eine unvergessliche Safari. Eine Jeepsafari durch die Nationalparks Kenias verspricht hautnahe Begegnungen mit wilden Tieren und die Möglichkeit, die unberührte Natur Afrikas in vollen Zügen zu genießen. Die Teilnehmer einer Jeepsafari durch Kenia erleben atemberaubende Sonnenauf- und Sonnenuntergänge über der Savanne und können eine Vielzahl von Wildtieren in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Besonders empfehlenswert sind die gut organisierten Jeep-Safaris von kenia-safari.de. Die auf dem Spezialreiseportal zusammengestellten Jeepsafaris beinhalten Pirschfahrten mit maximal sechs Gästen in komfortablen Landcruisern, geführt von lizenzierten, englischsprachigen Fahrern. Auch deutschsprachige Fahrer können von den Kenia-Experten organisiert werden. Beispielsweise beinhaltet die dreitägige „Kenia Jeepsafari im Tsavo“ Übernachtungen, Vollpension und Parkeintrittsgebühren für das weitläufige Tsavo-Schutzgebiet sowie ein zusätzliches Mittagessen am letzten Tag. Die Jeepsafari im Tsavo Nationalpark Diese Kenia Jeep Safari führt durch den Tsavo Nationalpark, einem der größten und ältesten Nationalparks Kenias. Die Jeepsafari beginnt mit der Abholung vom Strandhotel an der Nord- oder Südküste Kenias. Die Fahrt führt durch die quirlige Hafenstadt Mombasa und weiter durch die malerische Landschaft vorbei an den Taita Hills und den großen Sisalfeldern von Voi zum Tsavo West Nationalpark. Der Tsavo West Nationalpark beeindruckt durch seine üppige Vegetation und die abwechslungsreiche Landschaft, die von offenen Grasflächen bis hin zu felsigen Bergketten reicht. Höhepunkte sind die Mzima Springs und die beeindruckenden Ngulia Mountains. Die Tierwelt umfasst Elefanten, Zebras, Giraffen, Büffel und zahlreiche Vogelarten. Die erste Pirschfahrt der Jeepsafari führt durch den Park, wo Elefanten, Giraffen und viele andere Tiere zu sehen sind. Das Mittagessen wird im Severin Safari Camp eingenommen, einer luxuriösen Unterkunft inmitten der Wildnis. Die Gäste übernachten in komfortablen Zelten mit allen Annehmlichkeiten, nur durch dünne Zeltwände von der Natur getrennt. Das Camp erhält in Online-Portalen hervorragende Bewertungen und bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Abenteuer. Am Nachmittag steht eine weitere Pirschfahrt auf dem Programm, bevor der Tag mit einem Abendessen im Camp ausklingt. Entspannte Pausen während der Jeepsafari in charmanten Lodges Am zweiten Tag führt die Safari weiter in den Tsavo Ost Nationalpark, der für seine weiten Ebenen und die spärliche Vegetation bekannt ist, die hervorragende Bedingungen für Tierbeobachtungen bieten. Hier leben große Herden von Elefanten, Zebras, Löwen, Leoparden und vielen anderen Tierarten. Besonders bekannt sind die roten Elefanten, deren Haut durch den eisenhaltigen Staub eine rötliche Färbung annimmt. Nach einer ersten Pirschfahrt checken die Teilnehmer der Jeepsafari mittags in der Ashnil Aruba Lodge ein. Die Lodge liegt im Herzen des Tsavo Ost und ist ein idealer Ausgangspunkt für die Pirschfahrten. Die komfortablen Zimmer und die hervorragende Küche sorgen für einen entspannten und angenehmen Aufenthalt. Am Nachmittag bietet eine ausgedehnte Pirschfahrt weitere Gelegenheiten, die Tierwelt zu bestaunen. Abendessen und Übernachtung finden in der komfortablen Lodge statt. Der dritte und letzte Tag der Safari beginnt früh am Morgen mit einer spannenden Frühpirsch. Diese Stunden bieten die beste Gelegenheit, zum Beispiel die Raubkatzen bei der Jagd zu beobachten. Nach dem Frühstück in der Ashnil Aruba Lodge und dem Auschecken geht es auf eine letzte Pirschfahrt im Tsavo Ost, bevor die Teilnehmer der Jeepsafari zurück zur Küste gebracht werden, inklusive Mittagessen in der Region Voi. Diese Jeepsafari kombiniert luxuriöse Unterkünfte mit spannenden Tierbeobachtungen und lässt die Kenia-Reisenden die Schönheit und Vielfalt der afrikanischen Wildnis hautnah erleben. Mit erfahrenen Guides und komfortablen Landcruisern wird diese Safari zu einem unvergesslichen Abenteuer, an das sich die Reisenden noch lange erinnern werden. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari.de/jeep-safari.htm Kurzprofil:

Seit mehr als 30 Jahren stellt kenia-safari.de für seine Kunden individuelle Safaris in Kenia zusammen. Die persönlichen Wünsche der Kundinnen und Kunden bilden die Grundlage für die Planung der Safaris. Qualifizierte und ortskundige Spezialistinnen und Spezialisten bilden das eingespielte Team des Unternehmens. Die Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort fließen ebenso in die Planung ein wie aktuelle Trends und Entwicklungen im Tourismusbereich. Unternehmensinformation:

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha Über pr-partners Komplettes Benutzerprofil betrachten