Startseite MISS ELITE 4 Beauty Contest in Somabay: Die Schönheit kultureller Vielfalt im Rampenlicht Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-05 16:24. Am 13. September findet in Somabay das große Finale des internationalen MISS ELITE Beauty Contests statt. Teilnehmerinnen aus 30 Ländern wetteifern um die Krone für Schönheit, Intellekt und Bühnenpräsenz. Somabay/München, 05. September 2024 - Die Destination Somabay (Ägypten) richtet seit Anfang dieser Woche den internationalen Schönheitswettbewerb Miss Elite aus. Der internationale Beauty Contest, der 2021 von dem libanesischen Unternehmer Stefano Douaihy ins Leben gerufen wurde, gehört zu den Top 10 der Schönheitswettbewerbe weltweit und erreicht ein großes internationales Publikum. Der Wettbewerb wird bereits zum vierten Mal in Somabay am Roten Meer ausgetragen, gesponsert wird das prestigeträchtige Event von Somabay Red Sea, Somabay Holidays und The Cascades Golf Resort, SPA & Thalasso. Die Krönung der neuen Miss Elite Beim großen Finale am 13. September 2024 wird auf der Mazeej Soma Beach Platform die neue Miss Elite gekrönt. Teilnehmerinnen aus 30 verschiedenen Ländern werden sich und ihre Kulturen präsentieren. Die Wettbewerberinnen werden nicht nur nach ihrer Schönheit bewertet, im Fokus stehen auch Intellekt sowie die Fähigkeit, das Publikum zu begeistern. Der MISS ELITE Contest steht für ein friedliches Miteinander der Vielfalt von Kulturen und Traditionen. Die zeitlos schöne und dabei gleichzeitig innovative Destination Somabay bietet den idealen Rahmen für dieses besondere Zusammentreffen des kulturellen Austauschs. Die Jury Zwölf renommierte Persönlichkeiten werden das Event als Juroren und Unterhaltungsgäste begleiten: Die Jury, der neben dem Gründer Stefano Douaihy, prominente libanesische und ägyptische Persönlichkeiten wie die Schauspielerin Dorra Zarrouk (Vorsitzende), der Schriftsteller und Produzente Mohamed Hefzi, Schauspielerin und Moderatorin Razan Moghrabi, die Schauspielerin Lamitta Frangieh, die Schauspieler Tamer Hagras und Karim El Emary, die Unternehmerin Yasmine Sarwat, sowie Ibrahim El Missiri, CEO der Somabay Development Company, angehören, bewertet die Teilnehmerinnen nach Schönheit, Körperbau, Individualität, Intellekt und Entertainmentfaktor. Moderiert wird das Event von Rodolph Hilal. Programm Highlights Das Programm des Wettbewerbs kann sich sehen lassen: Von Bootsausflügen, Golfrunden, Strandpartys, Sportarten wie Padel, Tennis, Squash, Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen, SPA Treatments, Reiten bis hin zu Quad-Bike-Safaris, kulturellen Ausflügen ins Tal der Könige und Highlights wie einer Heißluftballonfahrt über Luxor - langweilig wird den Teilnehmerinnen und Gästen des Events mit Sicherheit nicht. Den Höhepunkt der Veranstaltungen bildet das große Finale am 13. September mit dem Auftritt des berühmten libanesischen Sängers Assi El Hallani. El Hallani, der seine musikalische Karriere im Alter von 17 Jahren begann, nachdem er 1987 die beliebte Talentshow "Studio Al Fan" gewonnen hatte, hat sich mit seiner einzigartigen Mischung aus traditioneller arabischer Musik und modernen westlichen Produktionstechniken international einen Namen gemacht. El Hallani ist auch als Juror in der arabischen Version von "The Voice" bekannt und engagiert sich regelmäßig bei wohltätigen Veranstaltungen im Nahen Osten. Somabay: Die perfekte Location Somabay, das Urlaubsparadies am Roten Meer, bietet die ideale Kulisse für das Event. Strategisch günstig nur 30 Minuten vom internationalen Flughafen Hurghada entfernt gelegen, hat es eine wunderschöne Küstenlinie mit einigen der schönsten Sandstrände des Roten Meeres zu bieten. Mit seiner atemberaubenden Naturkulisse und dem ganzjährig angenehmen Klima ist Somabay perfekt für große Veranstaltungen geeignet.

Gäste und Teilnehmer des Wettbewerbs werden im luxuriösen The Cascades, The Breakers Diving & Surfing Lodge oder den komfortablen Stayr Appartements untergebracht und können die vielfältigen Freizeitangebote entdecken. Somabay lässt Sportlerherzen höher schlagen - ob Golfen, Tennis, Padeltennis, Kitesurfen, Windsurfen, Wingfoilen bis hin zum Tauchen und Schnorcheln an den schönsten Korallenriffen weltweit - hier ist fast alles geboten. Die Kombination aus Luxus, Abenteuer und kulturellem Charme macht Somabay zu einem unvergesslichen Reiseziel und einem idealen Ort für internationale Events. Weitere Informationen und Details zur Destination Somabay und zum MISS ELITE Beauty Contest und dem Programm finden Sie unter:

https://somabay.com/de/, https://www.instagram.com/somabayredsea/ und https://www.instagram.com/misseliteworld/, https://misseliteworld.com/. Über Somabay Somabay ist eine Halbinsel am Roten Meer in Ägypten und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Condor, Egypt Air, SWISS oder Wizz Air ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchelreviere, ein fantastisches Sportangebot sowie die einzigartige Kultur der Region aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.somabay.com sowie auf Instagram: @somabayredsea/. Kontakt

