Startseite InLoox Web App und Modern Add-in überzeugen mit smarter Projektzeiterfassung und praktischer Checklisten-Funktion Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-05 16:08. München, 5. September 2024 - In diesen Tagen launcht der Softwarehersteller InLoox die aktuelle Version seiner gleichnamigen Projektmanagement-Plattform. Das InLoox 11.13 Release besticht vor allem durch das Revival der Projekt-Checklisten sowie den neuen Menüpunkt "Zeit", hinter dem sich neben einer smarten Projektzeiterfassung auch eine Integration des Outlook-Kalenders verbirgt. Darüber hinaus gibt es Neuerungen und Erweiterungen in anderen Funktionsbereichen der InLoox Web App sowie dem Modern Add-in. Zu einem ersten Blick ins Produkt (https://register.gotowebinar.com/rt/4527800319656205403) lädt InLoox für Donnerstag, den 12. September, um 9.30 Uhr ein. Im Rahmen des aktuellen Release wurde die "Listen-Funktion" eingeführt. Dabei handelt es sich um projektbezogene Listen und Übersichten, die individuell erstellt und für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, beispielsweise als klassische Checkliste, Kontaktliste o.ä. Gerade für Marketingprojekte oder Events sind diese Listen eine wertvolle Steuerungshilfe. Pragmatische Unterstützung bei der Projektrealisation bietet im InLoox für Outlook Add-in der neue Menüpunkt "Zeit". Dieser neue Tab ist eine mächtige Funktionserweiterung des Modern Add-in, denn er sorgt dafür, dass InLoox mit allen relevanten Outlook-Elementen interagieren und die dazugehörigen Daten weiterverarbeiten kann. Der Menüpunkt ermöglicht eine nahtlose Integration von Terminen des Outlook-Kalenders in die verschiedenen Projekte - eine Funktion, die es in der InLoox Web App bereits gibt und die jetzt direkt in Outlook mit dem Modern Add-in (https://www.youtube.com/watch?v=Aplv9DNppJc) verfügbar ist. Neuerungen in der Gantt-Planung, dem Aufgabenmanagement und der Dokumentenverwaltung

In InLoox 11.13 wurde die Gantt-Planung weiter ausgebaut. So wurde beispielsweise die Navigationsleiste benutzerfreundlicher gestaltet: die grünen Buttons steuern die Ansicht und können beispielsweise den Planungszeitraum erweitern oder verringern, während die lila Buttons für Planungsfunktionen wie das automatische Verketten von Vorgängen verwendet werden. Damit die Toolbar leichter bedient werden kann, wurden zum Zwecke der Übersichtlichkeit einige Funktionen in das Drei-Punkte-Menü ganz rechts verschoben, darunter beispielsweise Auto-Speichern und der Kritische Pfad. Auch im Bereich des Aufgabenmanagements hat InLoox 11.13 neue Funktionen zu bieten. Bislang konnten Aufgaben im Projekt über das Kanban-Board gesteuert und dokumentiert werden, indem Aufgaben verschiedene Phasen von "ToDo" bis "Erledigt" durchlaufen - eine Darstellungsform, die den Fortschritt von Projekten übersichtlich visualisiert. Neu ist jetzt die Darstellung von Aufgaben in einer Listenansicht, die eine gezielte Filterung und Sortierung von Aufgaben ermöglicht. Unkompliziert kann der Anwender mit einem Mausklick zwischen den verschiedenen Ansichten hin und her wechseln. Mit InLoox 11.13 besteht außerdem erstmals die Möglichkeit, die SharePoint-Site und Bibliothek pro Projekt individuell zu konfigurieren. Wie bereits aus dem letzten Release bekannt ist, muss bei einem neu angelegten Projekt zunächst die Ordnerstruktur initialisiert werden. Ab sofort ist es außerdem möglich zu entscheiden, ob man hierfür den in den Einstellungen vorgeschlagenen Standort nutzen oder eine abweichende SharePoint-Site und Bibliothek für das Projekt auswählen möchte. Im entsprechenden Dropdown-Menü werden mögliche Optionen angezeigt, sodass man die SharePoint-Location für jedes Projekt besser und genauer konfigurieren kann. Diese Flexibilität ermöglicht eine präzisere und bedarfsgerechtere Verwaltung von Projektdateien. Verpflichtendes Microsoft 365 Login möglich

Administratoren haben jetzt die Möglichkeit, den Login für alle User im Account per Microsoft 365 zu verpflichten. Konkret bedeutet das, dass die Anwender nicht mehr die klassische E-Mail/Passwort-Anmeldung vornehmen, sondern sich ausschließlich mit ihrem Microsoft 365 Konto in InLoox anmelden können. Damit lassen sich Policy-Vorgaben effizient und unkompliziert umsetzen. Diese Option kann in der Benutzerverwaltung der Einstellungen aktiviert werden. Weitere Informationen zu InLoox 11.13 sind auf der Webseite unter Was gibt es Neues (https://www.inloox.de/ressourcen/dokumentation/was-gibt-es-neues/) zu finden. Der Blick ins Produkt (https://register.gotowebinar.com/rt/4527800319656205403)findet am Donnerstag, den 12. September um 9.30 Uhr statt; Anmeldung ist ab sofort möglich. Das Münchner Unternehmen InLoox wurde 2001 gegründet und entwickelt Projektmanagement-Lösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Das Produktportfolio drei Editionen, InLoox Professional und InLoox Enterprise in der Cloud, sowie InLoox On-Prem zur Installation im eigenen Netzwerk. Endanwender können entweder via InLoox für Outlook, einer intuitiven, vollständig in Microsoft Outlook integrierten Projektmanagement-Software, über InLoox für Windows, oder über InLoox Web App auf ihre Projektdaten zugreifen. InLoox ist bei 15 Prozent der DAX-Unternehmen und bei mehr als 60.000 Anwendern auf fünf Kontinenten und in über 60 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden von InLoox zählen unter anderem AOK plus, AVIS, Canon, Charite Berlin, Deutsches Rotes Kreuz, ElectronicPartner, Hitachi, Hoffmann Group, INTERNORM, Leonardo, Novartis, Pentax Europe, Schenker Deutschland, SEAT, Siemens, SOS Kinderdörfer, US Airways, ver.di u.v.m. www.inloox.de Firmenkontakt

