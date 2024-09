Startseite Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien zum Direktankauf Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-05 14:25. Die Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien zum Direktankauf und ist aktiv auf der Suche nach weiteren Objekten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien zum Direktankauf (www.hotel-investments.ch) Im Fokus stehen Hotels in erstklassigen Lagen wie zentrale Innenstadtlagen. Das Ziel ist es, qualitativ hochwertige Immobilien direkt von Eigentümern zu erwerben, um diese in das wachsende Hotelportfolio aufzunehmen. Premiumlagen gesucht: Hotelimmobilien in Top-Standorten Die Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien in Premiumlagen, die langfristig stabile Erträge versprechen. Besonders gefragt sind Objekte in zentralen Innenstadtlagen der Großstädte. Diese Standorte bieten nicht nur eine hohe Auslastung, sondern auch das Potenzial für eine stetige Wertsteigerung. Zielkategorie: 2-4 Sterne Hotels Die Suche konzentriert sich auf Hotelimmobilien der 2-4 Sternekategorie. Besonders attraktiv sind etablierte Stadthotels und Businesshotels. Diese Immobilien bieten eine solide Basis für stabile Einnahmen und sind daher für das Investmentportfolio besonders interessant. Zustand: Flexibilität bei der Auswahl Die Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien in verschiedenen Objektzuständen. Ob saniert, teilsaniert oder sanierungsbedürftig - das Team ist offen für Hotels aller Altersklassen, die durch gezielte Investitionen weiteres Potenzial entfalten können. Vermietungsstand: Optimaler Ankauf ohne langfristige Verpflichtungen Ein flexibler Vermietungsstand ist dabei wichtig. Kurz laufende Pachtverträge oder eine betreiberfreie Übergabe werden bevorzugt, da sie ermöglichen, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und die Immobilie optimal zu nutzen. Direktankauf für Eigentümer: Ihr Hotel verkaufen Eigentümer, die einen Käufer für ihr Hotel suchen, finden in der Hotel Investments AG den idealen Partner. Die Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien für den Direktankauf. Das Unternehmen bietet eine unkomplizierte und transparente Abwicklung sowie attraktive Konditionen. Ein erfahrenes Team steht den Eigentümern zur Seite, um den Verkaufsprozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Interessierte Eigentümer können gern Kontakt aufnehmen, um die Möglichkeiten eines Verkaufes zu besprechen. Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelimmobilien und spezialisiert auf den Ankauf und die Verwaltung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einem erfahrenen Team und einem breit gefächerten Portfolio setzt das Unternehmen auf nachhaltige und wertsteigernde Investments. Der Fokus liegt auf dem Erwerb von Hotels in erstklassigen Lagen, die gezielt weiterentwickelt werden, um langfristige Erträge zu sichern. Die Hotel Investments AG sucht kontinuierlich nach neuen Objekten und freut sich über die Kontaktaufnahme von interessierten Eigentümern. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

-

-

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

https://www.pr4you.de