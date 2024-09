Startseite 120 Triathlons an 120 Tagen: Weltrekordhalter Jonas Deichmann auf dem Aufstiegskongress 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-05 14:12. Der Extremsportler Jonas Deichmann hat es wieder einmal geschafft, die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Mit seinem 106. Langdistanz-Triathlon an 106 aufeinanderfolgenden Tagen hat er einen neuen Weltrekord aufgestellt und damit den bisherigen Rekordhalter Sean Conway übertroffen. Dieser hatte den Rekord erst vor einem Jahr verbessert, doch Deichmann hat gezeigt, dass noch mehr möglich ist. Deichmann absolvierte die 106 Langdistanzen im Rahmen der Challenge Roth, bei der er täglich 3,8 Kilometer schwamm, 180 Kilometer Rad fuhr und 42,2 Kilometer lief. Auf seinem Instagram-Profil teilte er seine Freude und Dankbarkeit mit seinen Followern: "Today I finished my 106 long-distance triathlon in a row @challengeroth. For 106 days, I executed an Ironman-distance triathlon every day. With that I am the alone-standing world-record holder. But with that, my project is not over." Heute wird Deichmann sein außergewöhnliches Projekt abschließen und den 120. Langdistanz-Triathlon absolvieren - nur noch wenige Kilometer trennen ihn von diesem historischen Moment. Einen Monat, nachdem er die 120 Triathlons erfolgreich abgeschlossen haben wird, wird Jonas Deichmann als Keynote Speaker auf dem Aufstiegskongress 2024 in Mannheim erwartet. Dort wird er vor einem begeisterten Publikum unter anderem über seine Erfahrungen während der Challenge 120 sprechen, Einblicke in seine außergewöhnliche Motivation geben und erzählen, wie er es geschafft hat, täglich seine Grenzen zu überschreiten. Für Sportbegeisterte und Fans extremer Herausforderungen wird Deichmanns Auftritt auf dem Aufstiegskongress ein absolutes Highlight sein. Seine Geschichte ist nicht nur ein Zeugnis menschlicher Leistungsfähigkeit, sondern auch eine inspirierende Botschaft über die Kraft des Willens und die Bedeutung von Durchhaltevermögen. Der Aufstiegskongress 2024 in Mannheim verspricht mit Jonas Deichmann als Keynote Speaker ein unvergessliches Ereignis zu werden. Wer sich für Extremsport, Motivation und persönliche Entwicklung interessiert, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen! Tickets für den Aufstiegskongress gibt es unter www.aufstiegskongress.de/tickets (https://www.aufstiegskongress.de/tickets/) Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger "Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit". Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das spezielle duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen, die digital und/oder an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können. Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie "Fitnessfachwirt/in" oder "Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung", erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen. Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Tina Baquet

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206

https://www.dhfpg.de/ Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Annabelle Barthel

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186

https://www.dhfpg-bsa.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten