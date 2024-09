Startseite LokSpace definiert Nachhaltigkeit als eigenständigen Unternehmenswert Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-05 10:22. LokSpace engagiert sich bereits seit einiger Zeit in Sachen Nachhaltigkeit. Jetzt wird in Siegburg mehr daraus, Nachhaltigkeitsengagement wurde zum festen Firmenwert. Siegburg, den 05.09.2024 "Wenn wir etwas machen, machen wir es richtig", beginnt Carsten Flohr, Geschäftsführer und Gesellschafter von LokSpace (https://lokspace.com/). Deshalb arbeitet man seit dem Nachhaltigkeitsmarkt, der in Zusammenarbeit mit der IHK Bonn / Rhein-Sieg im Frühjahr realisiert wurde, an einem Maßnahmenbündel. Das Ziel, den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden deutlich zu reduzieren und das unternehmenseigene Engagement in Sachen Nachhaltigkeit zu einem festen Bestandteil der Unternehmenskultur zu machen. Von September 2024 an wird LokSpace in Zusammenarbeit mit der Stiftung Unternehmen Wald für jeden Teilnehmenden einen Baum in Deutschland pflanzen. Die Teilnehmenden bekommen darüber ein auf ihren Namen ausgestelltes Zertifikat. "Gern stellen wir auch unseren Auftraggebern ein solches Zertifikat zur Verfügung. Ernsthaftes und ehrliches Nachhaltigkeitsengagement wird für uns alle zu einer wichtigen Stellgröße am Markt", erläutert Flohr den besonderen USP von LokSpace. Der Bildungsträger ist mit diesem Engagement wieder einmal Vorreiter auf dem Markt im Eisenbahnwesen. Bereits im August ist LokSpace Mitglied im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz (UNK), ein Projekt von DIHK und Bundeswirtschaftsministerium, geworden. Hier ist man im Austausch mit anderen Unternehmen, um sich gegenseitig bei der Suche nach guten Ideen in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu unterstützen. Sich in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu engagieren ist das eine, das andere ist, darüber auch zu sprechen. Neben einem eigenen Icon, das als sichtbares Zeichen in die Kommunikation Einzug halten soll, wird es auf der LokSpace Homepage eine eigene Unterseite zum Thema Nachhaltigkeit als Unternehmenswert geben. Hier werden neben der Zielsetzung auch die jeweiligen Engagements im Detail vorgestellt, denn klar ist, die beiden aktuell umgesetzten Maßnahmen sind erst der Anfang. "Hier ist noch Luft nach oben", schmunzelt Flohr. "Nur, wenn wir gemeinsam an den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz arbeiten, kann es uns gelingen, den ökologischen Fußabdruck dauerhaft zu reduzieren", schließt Flohr, der in diesen Dingen mit LokSpace gerne ein sichtbares Zeichen setzen möchte. Nicht vergessen sollte man, dass jeder bei LokSpace ausgebildete Triebfahrzeugführer durch die Ausübung seines Berufes einen wichtigen Beitrag dazu leistet, den CO2 Ausstoß des Individualverkehrs zu reduzieren. Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahnwesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung TriebfahrzeugführerInnen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungszentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

