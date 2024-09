Startseite Hotel Investments AG sucht leerstehende Hotels in der Oberpfalz und Franken in Bayern Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-04 18:10. Hotel Investments AG sucht leerstehende Hotels in der Oberpfalz und Franken in Bayern für Investorpartner Hotel Investments AG sucht leerstehende Hotels in der Oberpfalz und Franken in Bayern Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch) sucht im Rahmen eines exklusiven Suchmandats leerstehende Hotels in der Oberpfalz und im Raum Franken in Bayern. Eigentümer, die ihre Immobilien verkaufen oder verpachten möchten, sind eingeladen, sich an das erfahrene Team zu wenden und so von attraktiven Investitionsmöglichkeiten zu profitieren. Besonders im Fokus stehen zentrale Orte wie Regensburg, Nürnberg, Bayreuth, Amberg und Weiden. Hotel Investments AG sucht leerstehende Hotels in der Oberpfalz und Franken in Bayern zum Kauf oder zur Pacht Die Hotel Investments AG konzentriert sich derzeit auf den Direktkauf von Eigentümern leerstehender Hotels in der Oberpfalz und Franken in Bayern. Eine Pachtoption wird ebenso in Betracht gezogen. Suchkriterien für leerstehende Hotels in der Oberpfalz und Franken in Bayern Gesucht werden insbesondere Hotels in der Oberpfalz und Franken in Bayern mit folgenden Kriterien: Zimmerkapazität: Hotels mit einer Mindestanzahl von 80 Zimmern oder mehr werden bevorzugt. Objektzustand & Baujahr: In Frage kommen sanierte, teilsanierte sowie reine Sanierungsobjekte, unabhängig vom Baujahr. Konversionsobjekte: Bauten, die sich zur Umwandlung und Neustrukturierung in Hotels oder Boardinghäuser eignen, sind ebenfalls relevant. Kein Teileigentum: Teileigentum ohne absolute Stimmenmehrheit sowie Erbpachtobjekte werden nicht berücksichtigt. Geografischer Fokus: Besonders im Fokus stehen zentrale Orte wie Regensburg, Nürnberg, Bayreuth, Amberg und Weiden in der Oberpfalz und Franken in Bayern Eigentümer können die relevanten Objektinformationen zur Verfügung stellen, um eine schnelle und reibungslose Prüfung und Vermittlung zu ermöglichen. Das Team der Hotel Investments AG steht bereit, um alle Anfragen schnell und professionell zu bearbeiten. Für weitere Informationen und zur Übermittlung von Objektdaten kontaktieren interessierte Hoteleigentümer gern das Team der Hotel Investments AG. www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

