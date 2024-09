Startseite Der beste Zeitpunkt für eine Wärmepumpe ist jetzt! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-04 14:04. Viessmann Österreich macht den Unterschied! Die Frage, wie umweltbewusste Menschen heutzutage ihre Häuser am liebsten beheizen möchten, wird zunehmend klarer: Eine überwältigende Mehrheit bevorzugt den Einsatz umweltfreundlicher Wärmepumpen, insbesondere von Viessmann Österreich (https://www.viessmann.at/). Diese Wärmepumpen überzeugen durch ihre hohe Effizienz und gelten als essenzielle Schlüsseltechnologie für eine erfolgreiche Wärmewende und Energiewende. Damit diese Transformation voranschreiten kann, sind jedoch umfassende Aufklärung, verlässliche staatliche Förderungen und langfristige Planungssicherheit in der europäischen Energiepolitik erforderlich. Der vollständige Umstieg von Gas-, Kohle- und Ölheizungen auf innovative Wärmepumpen, wie Sole-Wasser- und Luft-Wasser-Wärmepumpen, ist das zentrale Element dieser wichtigen Veränderung. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Um die europäischen Klimaziele zu erreichen, muss der Verbrauch fossiler Energien so schnell wie möglich reduziert werden. Nachhaltige Wärmepumpen von Viessmann Österreich bieten eine CO2-neutrale und äußerst effiziente Alternative, die als Heizungstechnik der Zukunft gilt. Besonders bemerkenswert ist, dass rund drei Viertel der Energie, die eine Wärmepumpe benötigt, direkt aus der Umwelt stammen - ein Geschenk der Natur, das die führende Technologie von Viessmann Österreich besonders attraktiv macht. Für den Umstieg auf eine moderne Wärmepumpe von Viessmann Österreich gibt es in der Regel zwei Hauptgründe: Entweder ist die alte Heizung defekt, oder man möchte bewusst von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien wie Sonne, Wasser und Wind umsteigen. Hohe staatliche Förderungen, insbesondere für Luftwärmepumpen und Erdwärmepumpen, unterstützen diesen Wechsel. Diese Anreize und die damit verbundene Förderung der Wärmepumpentechnologie (https://www.viessmann.at/de/wissen/technologie-und-systeme/waermepumpe.h...) sind entscheidende Schritte, um die notwendige Wärmewende zu beschleunigen und einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Sanierte Häuser, Wohnungen und Gewerbeobjekte mit nachhaltiger und umweltfreundlicher Heiztechnik von Viessmann Österreich gewinnen definitiv an Wert. Aus finanzieller Sicht ist eine entsprechende Investition eine kluge Entscheidung. Es kann zwar herausfordernd sein, einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation einer Wärmepumpe in der Nähe zu finden, aber die Viessmann Partner bieten hier Unterstützung. Wärmepumpen von Viessmann Österreich sind äußerst effizient. Es ist nicht zwangsläufig effizienter oder kostengünstiger, auf eine kollektive Lösung zu warten. Über Viessmann Climate Solutions 1917 als Heiztechnik-Hersteller gegründet, ist Viessmann Climate Solutions heute ein weltweit führender Anbieter für effiziente und systemische Klima- (Wärme, Wasser- und Luftqualität) und erneuerbare Energielösungen. Das integrierte Viessmann Climate Solutions Portfolio verbindet Produkte und Systeme über digitale Plattformen und Dienstleistungen nahtlos zu einer ganzheitlichen Klima- und Energielösung und schafft so ein sicheres und verlässliches Wohlfühlklima für die Nutzer:innen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen, die für die Menschen und unseren Planeten über Generationen hinweg von Bedeutung sind. Weitere Informationen unter https://www.viessmann-climatesolutions.com/. Kontakt

Viessmann Österreich

Birgit Preimel

Viessmannstraße 1

4641 Steinhaus bei Wels

0 72 42 62 3 81 110

https://www.viessmann.at/