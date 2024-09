Startseite Enghouse-Webinar: Call Center - mit KI in die Zukunft Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-04 13:39. Tipps für die richtige Implementierung von Künstlicher Intelligenz zur Optimierung des Kundenservices. Leipzig, 04. September 2024 - "Zukunftssicheres Contact Center für die KI-Ära: Praktische Vorbereitungen für den Erfolg" lautet der Titel eines Webinars, zu dem Enghouse Interactive am 18. September 2024 einlädt. Das Webinar gibt Einblicke in die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) und veranschaulicht praxisbezogene Strategien. Interessenten können sich registrieren unter https://discover.enghouseinteractive.com/webinar-enghouse-contact-center... Das Webinar ist stark praxisorientiert und zielt darauf ab, Contact-Center-Betreiber möglichst optimal auf die Ära der KI vorzubereiten. Denn dass KI künftig im Kundenservice eine bedeutende Rolle spielen wird, steht ausser Frage. Folgende Highlights erwarten die Webinar-Teilnehmer: - Erkennen. Warum Contact Center ihre Prozesse dringend modernisieren müssen, um auf dem Markt wettbewerbsfähig bleiben zu können.

- Verstehen. Warum Kundenzufriedenheit für Unternehmen aller Branchen auf dem deutschen Markt immer bedeutender wird.

- Erfahren. Wie Cloud-basierte Contact-Center-Lösungen (CCaaS) den Contact-Center-Betrieb für KI-basierte Technologien zukunftssicher machen.

- Erkunden. Welche Vorteile Migration für Unternehmen in verschiedenen Phasen der Cloud-Einführung bietet.

- Erfolg. Best Practices führender Contact-Center-Analysten für die Implementierung von CCaaS-Lösungen.

- Zukunft. Warum CCaaS den effektivsten Weg zur Modernisierung und zum optimierten Kundenservice bietet. Das Webinar "Zukunftssicheres Contact Center für die KI-Ära: Praktische Vorbereitungen für den Erfolg" findet am 18. September 2024 um 16.00 Uhr statt. Moderatoren sind Berkan Denkci, Vice President of Sales für Zentraleuropa von Enghouse Interactive und Detlev Artelt, Geschäftsführer des herstellerunabhängigen Beratungsunternehmens Aixvox.

Registrierung unter https://discover.enghouseinteractive.com/webinar-enghouse-contact-center... Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol "ENGH" notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de Firmenkontakt

Enghouse Interactive

Natascha Skeries

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+43 91 14 01 843

https://www.enghouseinteractive.de Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36

