Startseite Zwei auf einen Streich Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-04 07:07. Buderus verbessert und erweitert sein Service- und Diagnosesystem für Inbetriebnahme und Wartung Das Buderus Service- und Diagnosesystem setzt sich zusammen aus der App ProWork und dem Buderus Smart Service Key. Beide Komponenten gibt es jetzt in neuen Versionen mit noch mehr Möglichkeiten: Die App ProWork können Fachkunden ab Version 4.7.0 ergänzend zu den bisherigen Anlagen nun auch bei der System-Einzelraumregelung (SRC plus) und dem Wärmepumpen-Hybridmanager (HM200) einsetzen. Außerdem profitieren Heizungsfachbetriebe mit dem neuen Buderus Smart Service Key - im Buderus Design - von einer größeren WLAN-Reichweite und optimierter Konnektivität zur App ProWork. Das Duo macht Wartung und Inbetriebnahme der Anlagen einfacher als je zuvor. Drahtlose Diagnose

Sobald sich die App und der Buderus Smart Service Key verbunden haben, können Fachkunden über das Smartphone auf alle wichtigen Informationen des Heizsystems zugreifen. Dadurch gehen Inbetriebnahmen, Wartungen und Fehleranalysen besonders zügig von der Hand. Darüber hinaus erkennt der Buderus Smart Service Key aktuelle Störungen und gibt Lösungsvorschläge. Parameter lassen sich optimal aufeinander abgestimmt einstellen. Besonders praktisch: Für die Funktionen braucht es keine Internetverbindung vor Ort. Außerdem lässt sich die App ProWork bei Bedarf auch mit der App ProScan verknüpfen, um Ersatzteile zu suchen oder technische Unterlagen anzuzeigen. Zukunftsfähige Technik

Der Buderus Smart Service Key ist update-fähig und lässt sich deshalb bei Bedarf einfach aktualisieren. Das System bleibt damit immer auf dem neuesten Stand. Zusätzlich bietet das Diagnosetool in Kombination mit der App ProWork ab Version 4.8.0 die Möglichkeit einer Langzeit-Aufzeichnung von Heizkreis- und Warmwasserdaten und damit detaillierterer Auswertungen durch den Heizungsfachbetrieb. Wer den vollen Umfang der App ProWork in Verbindung mit dem Buderus Smart Service Key nutzen möchte, erhält über den App Store Anbieter (Apple oder Google) schnell und unkompliziert eine Jahreslizenz. Doch auch ohne Lizenz und Buderus Smart Service Key können Servicetechniker die App ProWork verwenden: Störcodes lassen sich manuell in der App eintragen und dazu passende Prüfvorgänge abrufen. Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und verlässliche Systemlösungen für Heizung, Lüftung und Kühlung. Als Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik zeichnet sich Buderus durch Beratungskompetenz, ganzheitliche Services und optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente und vernetzbare Heizsysteme aus einer Hand aus. Das Produktspektrum reicht von Wärmeerzeugern für flüssige und gasförmige Energieträger, über Speicher, Regelungen und Heizungszubehör bis hin zu einem umfassenden Angebot an Systemen zur Nutzung regenerativer Energien wie Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen. Für sämtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilität: Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Lösungen schnell und effizient installieren können, ob im Bestandsgebäude oder Neubau, bei Klein- oder Großanlagen. Mehr Informationen unter www.buderus.de. Firmenkontakt

