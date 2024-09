Startseite asioso als neuer Sponsor des EHC München Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-03 09:29. München - asioso, ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Experience und Enterprise Content Management, gibt mit großer Freude bekannt, dass es offizieller Sponsor des EHC München wird. Diese aufregende Partnerschaft kommt in einem entscheidenden Moment für den Verein, da er in das brandneue SAP Garden Stadion umzieht.

Der EHC München ist einer der renommiertesten Eishockeyclubs in Deutschland und hat sich durch seine herausragenden Leistungen auf dem Eis einen Namen gemacht. Mit zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen hat der Verein eine starke Fangemeinde gewonnen und ist ein wichtiger Bestandteil der deutschen Eishockeylandschaft.

Das SAP Garden Stadion markiert einen neuen Meilenstein in der Geschichte des EHC München. Als hochmodernes Sport- und Veranstaltungszentrum bietet es nicht nur den Spielern optimale Bedingungen, sondern auch den Fans ein einzigartiges Erlebnis.

"Wir bei asioso sind begeistert, Teil dieser aufregenden Entwicklung zu sein und freuen uns darauf, den EHC München als Sponsor zu unterstützen", sagte Nico Rehmann, CEO von asioso. "Eishockey ist eine faszinierende Sportart, die Leidenschaft, Teamarbeit und Hingabe verkörpert - Werte, die auch für uns bei asioso von großer Bedeutung sind. Wir sind stolz darauf, mit einem so erfolgreichen und angesehenen Verein wie dem EHC München zusammenzuarbeiten."

Die Partnerschaft zwischen asioso und dem EHC München ist ein Beweis für das Engagement beider Parteien, Exzellenz in ihren jeweiligen Bereichen zu fördern und gemeinsam Erfolge zu feiern. Wir freuen uns darauf, diese aufregende Reise gemeinsam anzutreten und den EHC München auf seinem Weg zum Erfolg zu unterstützen. asioso ist ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Experience und Enterprise Content Management mit Sitz in München. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre digitale Präsenz zu optimieren, indem wir maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Unsere Expertise umfasst strategische Beratung, die Implementierung von Content-Management-Systemen, E-Commerce-Lösungen, Cloud-Services und vieles mehr.

